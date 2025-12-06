A Milli Takımımız'ın grup fikstürü açıklandı

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turundaki rakiplerini elemesi halinde katılacağı final turnuvasında, organizasyonun ev sahiplerinden ABD, Paraguay ve Avustralya ile birlikte bulunacağı D Grubu'nun fikstürü belirlendi.
Müsabakalarını oynayacağını stadyumlar ve maçların başlama saatleri şöyle:
12 Haziran 2026
ABD - Paraguay / 18.00 (TSİ 04.00)
Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)
Avustralya - UEFA Play-Off C Galibi / 21.00 (TSİ 07.00)
BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)
19 Haziran 2026
ABD - Avustralya / 15.00 (TSİ 01.00)
Seattle Stadyumu, Seattle (ABD)
UEFA Play-Off C Galibi - Paraguay / 21.00 (TSİ 07.00)
San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)
25 Haziran 2026
UEFA Play-Off C Galibi - ABD / 19.00 (TSİ 05.00)
Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)
Paraguay - Avustralya / 19.00 (TSİ 05.00)
San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)
Not: Maçların yerel başlama saatleri Pasifik Saat Dilimi'ne göredir. Türkiye, bu dilimden 10 saat ileridedir.
