TFF Tahkim Kurulu 71 futbolcunun cezasını onadı

06 Aralık
Başakşehir-Fenerbahçe
1-1
06 Aralık
Eyüpspor-Kayserispor
1-1
06 Aralık
AVS Futebol SAD-Rio Ave
1-2
06 Aralık
Fortuna Sittard-Ajax
1-3
06 Aralık
Heracles-Telstar
0-060'
06 Aralık
Feyenoord-PEC Zwolle
1-017'
06 Aralık
Cercle Brugge-Standard Liege
1-2
06 Aralık
Union St.Gilloise-Gent
1-1
06 Aralık
St.Truiden-Club Brugge
1-129'
06 Aralık
BW Linz-RB Salzburg
0-2
06 Aralık
Hartberg-LASK
2-2
06 Aralık
Rapid Wien-Ried
1-2
06 Aralık
Santa Clara-Casa Pia AC
1-0
06 Aralık
FC Rostov-Kazan
0-0
06 Aralık
Famalicao-Braga
23:30
06 Aralık
PSG-Rennes
0-012'
06 Aralık
Charlton Athletic-Portsmouth
0-0IPT
06 Aralık
Derby County-Leicester City
0-0
06 Aralık
Watford-Norwich City
0-0
06 Aralık
Blackburn Rovers-Sheffield Wednesday
1-0IPT
06 Aralık
Bristol City-Millwall
0-1
06 Aralık
Ipswich Town-Coventry City
3-0
06 Aralık
Preston North End-Wrexham
1-1
06 Aralık
QPR-West Bromwich
3-1
06 Aralık
Sheffield United-Stoke City
4-0
06 Aralık
Southampton-Birmingham City
3-1
06 Aralık
SC Heerenveen-PSV Eindhoven
0-2
06 Aralık
Toulouse-Strasbourg
1-0
06 Aralık
Konyaspor-Rizespor
1-1
06 Aralık
Bournemouth-Chelsea
0-0
06 Aralık
Serik Belediyespor-Keçiörengücü
1-3
06 Aralık
Ümraniye-Amed Sportif
3-4
06 Aralık
Esenler Erokspor-Sakaryaspor
4-1
06 Aralık
Augsburg-Leverkusen
2-0
06 Aralık
FC Köln-St. Pauli
1-1
06 Aralık
FC Heidenheim-Freiburg
2-1
06 Aralık
VfB Stuttgart-Bayern Munih
0-5
06 Aralık
Wolfsburg-Union Berlin
3-1
06 Aralık
RB Leipzig-E. Frankfurt
6-0
06 Aralık
Aston Villa-Arsenal
2-1
06 Aralık
Everton-N. Forest
3-0
06 Aralık
Nantes-Lens
1-2
06 Aralık
M.City-Sunderland
3-0
06 Aralık
Newcastle-Burnley
2-1
06 Aralık
Tottenham-Brentford
2-0
06 Aralık
Leeds United-Liverpool
3-3
06 Aralık
Villarreal-Getafe
0-0
06 Aralık
Alaves-Real Sociedad
1-0
06 Aralık
Real Betis-Barcelona
3-5
06 Aralık
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
0-016'
06 Aralık
Sassuolo-Fiorentina
3-1
06 Aralık
Inter-Como
4-0
06 Aralık
Verona-Atalanta
1-031'
06 Aralık
Swansea City-Oxford United
2-0

TFF Tahkim Kurulu 71 futbolcunun cezasını onadı

Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle ceza alan 71 futbolcunun itirazlarını reddetti.

calendar 06 Aralık 2025 21:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TFF Tahkim Kurulu 71 futbolcunun cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 71 futbolcunun itirazlarını reddetti.
 
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, 71 futbolcunun 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezaları ile klasman yardımcı hakemi Necmi Akıncı'nın da 12 ay hak mahrumiyeti cezasını onadı.
 
- Metin Öztürk'ün 15 günlük cezası 10 güne indirildi
 
TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasını 10 güne düşürdü.
 
TFF'den yapılan açıklamada Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Öztürk'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezasını 10 gün ve 1 milyon 333 bin liraya indirildi.
 
Kurul, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle verilen 3 maç men ve 120 bin lira para cezasının da onandığını açıkladı.
 
Ayrıca kurul, çeşitli sebeplerden Fenerbahçe'ye verilen toplam 3 milyon 660 bin lira para cezası ve bir sonraki ev sahibi olduğu müsabaka için kısmi tribün kapama cezasının yanı sıra Galatasaray'ın da bir sonraki ev sahibi olduğu maç için kısmi tribün kapama cezasını onadı.
 
Öte yandan Göztepe'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle verilen toplam 920 bin lira para cezası ve bir sonraki ev sahibi olduğu karşılaşma için kısmi tribün kapama cezası da onandı.
