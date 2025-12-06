NBA'de Thunder, galibiyet serisini 14 maça çıkardı

06 Aralık
Başakşehir-Fenerbahçe
20:00
06 Aralık
Eyüpspor-Kayserispor
14:30
06 Aralık
AVS Futebol SAD-Rio Ave
21:00
06 Aralık
Fortuna Sittard-Ajax
20:45
06 Aralık
Heracles-Telstar
22:00
06 Aralık
Feyenoord-PEC Zwolle
23:00
06 Aralık
Cercle Brugge-Standard Liege
18:00
06 Aralık
Union St.Gilloise-Gent
20:15
06 Aralık
St.Truiden-Club Brugge
22:45
06 Aralık
BW Linz-RB Salzburg
19:00
06 Aralık
Hartberg-LASK
19:00
06 Aralık
Rapid Wien-Ried
19:00
06 Aralık
Santa Clara-Casa Pia AC
18:30
06 Aralık
FC Rostov-Kazan
14:00
06 Aralık
Famalicao-Braga
23:30
06 Aralık
PSG-Rennes
23:05
06 Aralık
Charlton Athletic-Portsmouth
15:30
06 Aralık
Derby County-Leicester City
15:30
06 Aralık
Watford-Norwich City
15:30
06 Aralık
Blackburn Rovers-Sheffield Wednesday
18:00
06 Aralık
Bristol City-Millwall
18:00
06 Aralık
Ipswich Town-Coventry City
18:00
06 Aralık
Preston North End-Wrexham
18:00
06 Aralık
QPR-West Bromwich
18:00
06 Aralık
Sheffield United-Stoke City
18:00
06 Aralık
Southampton-Birmingham City
18:00
06 Aralık
SC Heerenveen-PSV Eindhoven
18:30
06 Aralık
Toulouse-Strasbourg
21:00
06 Aralık
Konyaspor-Rizespor
17:00
06 Aralık
Bournemouth-Chelsea
18:00
06 Aralık
Serik Belediyespor-Keçiörengücü
13:30
06 Aralık
Ümraniye-Amed Sportif
16:00
06 Aralık
Esenler Erokspor-Sakaryaspor
19:00
06 Aralık
Augsburg-Leverkusen
17:30
06 Aralık
FC Köln-St. Pauli
17:30
06 Aralık
FC Heidenheim-Freiburg
17:30
06 Aralık
VfB Stuttgart-Bayern Munih
17:30
06 Aralık
Wolfsburg-Union Berlin
17:30
06 Aralık
RB Leipzig-E. Frankfurt
20:30
06 Aralık
Aston Villa-Arsenal
15:30
06 Aralık
Everton-N. Forest
18:00
06 Aralık
Nantes-Lens
19:00
06 Aralık
M.City-Sunderland
18:00
06 Aralık
Newcastle-Burnley
18:00
06 Aralık
Tottenham-Brentford
18:00
06 Aralık
Leeds United-Liverpool
20:30
06 Aralık
Villarreal-Getafe
16:00
06 Aralık
Alaves-Real Sociedad
18:15
06 Aralık
Real Betis-Barcelona
20:30
06 Aralık
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
23:00
06 Aralık
Sassuolo-Fiorentina
17:00
06 Aralık
Inter-Como
20:00
06 Aralık
Verona-Atalanta
22:45
06 Aralık
Swansea City-Oxford United
18:00

NBA'de Thunder, galibiyet serisini 14 maça çıkardı

NBA'de oynanan maçta son şampiyon Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks'i 132-111 mağlup ederek üst üste 14. galibiyetini aldı.

calendar 06 Aralık 2025 10:59 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2025 11:06
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
NBA'de Thunder, galibiyet serisini 14 maça çıkardı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta son şampiyon Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks'i 132-111 yenerek üst üste 14. galibiyetini aldı. 

Paycom Center'daki maçta 33 sayı kaydeden Shai Gilgeous-Alexander, galibiyette önemli rol oynarken Chet Holmgren ve Jalen Williams, 15'er sayı attı.

Jaden Hardy'nin 23 sayıyla en skorer oyuncu olduğu Mavericks'te çaylak sezonunu geçiren Cooper Flagg, 16 sayıyla maçı tamamladı. 



KEVIN DURANT, 31 BİN SAYI BARAJINI AŞTI 

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün rahatsızlığı nedeniyle forma giymediği maçta Houston Rockets, sahasında Phoenix Suns'ı 117-98 mağlup etti.

Rockets'ta 28 sayıyla oynayan Kevin Durant, NBA tarihinde 31 bin sayı barajını aşan sekizinci oyuncu oldu. Amen Thompson 31, Jabari Smith Jr. 16 sayı üretti.

Konuk takımda Dillon Brooks 23, Jamaree Bouyea 18 sayıyla parkeden ayrıldı.

LAKERS, DEPLASMANDA CELTICS'E KAYBETTİ

LeBron James'in sakatlığı, Luka Doncic'in kişisel nedenlerle forma giymediği maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda Boston Celtics'e 126-105 yenildi.

Jaylen Brown'ın 30 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle oynadığı Celtics'te Derrick White 19, Jordan Walsh 17 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Lakers'ta Austin Reaves'in 36 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
