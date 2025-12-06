Eyüpspor ve Kayserispor puanları paylaştı!

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Eyüpspor'un golünü 51. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Kayserispor'a beraberliği getiren golü ise dakika 70'te Laszlo Benes kaydetti.
Bu sonucun ardından Eyüpspor ve Kayserispor puanlarını 13'e yükseltti.
Süper Lig'in bir sonraki maçında Eyüpspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor, Alanyaspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
31. dakikada Legowski'nin ceza yayı gerisinden sol çaprazdan şutunda kaleci Bilal sağına yatarak direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.
38. dakikada Serdar Gürler'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta Carole'ün müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direği sıyırarak kornere gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Legowski'nin ara pasında ceza sahasına koşu yapan Umut Bozok, altıpasın sol çaprazında topla buluştu. Umut'un dar açıdan şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı. Pozisyonu takip eden Emre Akbaba, kısa düşerek kale önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
56. dakikada Kayseri temsilcisi gole çok yaklaştı. Cardoso'nun soldan ortasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Onugkha, müsait pozisyonda şutunu çekti. Etkisiz giden meşin yuvarlak, kaleci Felipe'de kaldı.
70. dakikada sarı-kırmızılı takım beraberliği yakaladı. Sol kanattaki Mendes'in pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Benes'in yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
87. dakikada ceza sahası sağ kanadında son çizgiye inen Emre Akbaba, pasını açısı daha iyi olan Seslar'a aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Ogün Kamacı
ikas Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya (Dk. 85 Seslar), Mujakic, Stepanenko, Legowski, Draguş, Emre Akbaba, Ampem (Dk. 72 Halil Akbunar), Umut Bozok
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Opoku, Bennasser, Denswil, Carole (Dk. 43 Arif Kocaman-Dk. 72 Dorukhan Toköz), Furkan Soyalp, Benes, Mane (Dk. 82 Tuci), Mendes, Cardoso, Onugkha (Dk. 82 Talha Sarıarslan)
Goller: Dk. 51 Emre Akbaba (ikas Eyüpspor), Dk. 70 Benes (Zecorner Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Emir Ortakaya, Dk. 45+1 Mujakic, Dk. 68 Stepanenko (ikas Eyüpspor), Dk. 45+1 Furkan Soyalp, Dk. 74 Bennasser, Dk. 83 Benes, Dk. 89 Mendes (Zecorner Kayserispor)