Eyüpspor ve Kayserispor puanları paylaştı!

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Eyüpspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.Eyüpspor'un golünü 51. dakikadakaydetti. Kayserispor'a beraberliği getiren golü ise dakika 70'tekaydetti.Bu sonucun ardından Eyüpspor ve Kayserispor puanlarını 13'e yükseltti.Süper Lig'in bir sonraki maçında Eyüpspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor, Alanyaspor'u konuk edecek.

31. dakikada Legowski'nin ceza yayı gerisinden sol çaprazdan şutunda kaleci Bilal sağına yatarak direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.



38. dakikada Serdar Gürler'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta Carole'ün müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direği sıyırarak kornere gitti.

51. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Legowski'nin ara pasında ceza sahasına koşu yapan Umut Bozok, altıpasın sol çaprazında topla buluştu. Umut'un dar açıdan şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı. Pozisyonu takip eden Emre Akbaba, kısa düşerek kale önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



56. dakikada Kayseri temsilcisi gole çok yaklaştı. Cardoso'nun soldan ortasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Onugkha, müsait pozisyonda şutunu çekti. Etkisiz giden meşin yuvarlak, kaleci Felipe'de kaldı.



70. dakikada sarı-kırmızılı takım beraberliği yakaladı. Sol kanattaki Mendes'in pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Benes'in yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.



87. dakikada ceza sahası sağ kanadında son çizgiye inen Emre Akbaba, pasını açısı daha iyi olan Seslar'a aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere tokatladı.





Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Ogün Kamacı



ikas Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya (Dk. 85 Seslar), Mujakic, Stepanenko, Legowski, Draguş, Emre Akbaba, Ampem (Dk. 72 Halil Akbunar), Umut Bozok



Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Opoku, Bennasser, Denswil, Carole (Dk. 43 Arif Kocaman-Dk. 72 Dorukhan Toköz), Furkan Soyalp, Benes, Mane (Dk. 82 Tuci), Mendes, Cardoso, Onugkha (Dk. 82 Talha Sarıarslan)



Goller: Dk. 51 Emre Akbaba (ikas Eyüpspor), Dk. 70 Benes (Zecorner Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 12 Emir Ortakaya, Dk. 45+1 Mujakic, Dk. 68 Stepanenko (ikas Eyüpspor), Dk. 45+1 Furkan Soyalp, Dk. 74 Bennasser, Dk. 83 Benes, Dk. 89 Mendes (Zecorner Kayserispor)



