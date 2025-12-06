Sergen Yalçın, iki ismin üstünü çizdi!

Ara transfer dönemi öncesi Beşiktaş'ta ayrılıklar netleşiyor. Sergen Yalçın iki isim için kesin kararını verdi.
Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen isimler David Jurasek ve Jonas Svensson'un ocak ayında takıma veda etmeleri bekleniyor. Teknik heyetin de olumsuz rapor verdiği iki yıldızın ayrılığa yakın oldukları kaydedildi.
PERFORMANSLARI
Bu sezon Beşiktaş'ta 10 maçta 720 dakika süre alan Svensson, 2 asist kaydetti. Çekyalı sol bek Jurasek ise 15 maçta 950 dakika süre aldı ve skor katkısında bulunmadı.
Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen isimler David Jurasek ve Jonas Svensson'un ocak ayında takıma veda etmeleri bekleniyor. Teknik heyetin de olumsuz rapor verdiği iki yıldızın ayrılığa yakın oldukları kaydedildi.
PERFORMANSLARI
Bu sezon Beşiktaş'ta 10 maçta 720 dakika süre alan Svensson, 2 asist kaydetti. Çekyalı sol bek Jurasek ise 15 maçta 950 dakika süre aldı ve skor katkısında bulunmadı.