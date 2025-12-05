RAMS Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir, 6 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.



Ligde çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Başakşehir, 16 puan ve averajla 9. sırada yer aldı. Bu karşılaşmalarda 19 kez fileleri havalandıran turuncu-lacivertli ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir, sahadan galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe'ye bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşatmaya çalışacak.Oynadığı müsabakaların 9'unu kazanan ve 5'inde berabere kalan ligin namağlup tek takımı Fenerbahçe ise 15. haftaya 32 puanla ikinci basamakta girdi.RAMS Başakşehir'de 3 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Yusuf Sarı ile kart cezalısı Jerome Opoku ile Davie Selke, mücadelede görev yapamayacak.Başakşehir, bu sezon ligde ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı maçlarda istediği performansı sergileyemedi.Turuncu-lacivertli ekip, sahasında oynadığı 6 mücadelede sadece bir galibiyet alabildi. Bu müsabakalarda 3 kez berabere kalan ve 2 defa da sahadan puansız ayrılan İstanbul temsilcisi, 12 puan kaybı yaşadı.RAMS Başakşehir, iç sahada sadece Hesap.com Antalyaspor'u son dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 yendi.Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalan İstanbul ekibi, Galatasaray ile Trabzonspor'a da mağlup oldu.RAMS Başakşehir, Fenerbahçe ile ligde oynadığı son 6 karşılaşmada hanesine puan yazdırmayı başaramadı.Sarı-lacivertli ekibe 5 Şubat 2022'de deplasmanda 1-0 üstünlük kuran Başakşehir, son 6 müsabakada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Söz konusu maçlarda turuncu-lacivertliler 3 kez fileleri havalandırırken, Fenerbahçe ise 15 gol kaydetti.İki takım 5 Şubat 2022'den bu yana lig dışında bir kez de Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.