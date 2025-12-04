Arsenal, Ekvadorlu ikizleri kadrosuna kattı!

Arsenal, genç oyuncu transferlerine devam ediyor. Londra ekibi son olarak ikiz oyuncu transferi gerçekleştirdi.



Premier Lig lideri Arsenal, Ekvador'un 16 yaşındaki ikiz yıldız adayları Edwin ve Holger Quintero'yu kadrosuna kattığını duyurdu.



Independiente'de oynayan ikizlerden Holger, on numara ve sol kanat, Edwin de sağ kanat mevkisinde oynuyor.