Caner Erkin'e 13 maç men cezası!

Yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan Sakaryaspor'a transfer olan Caner Erkin'in yeni takımındaki kariyeri olaylı devam ediyor.
KIRMIZI KARTLAR, TOKAT
Caner Erkin, bu sezon Sakaryaspor'da 3 kez kırmızı kart gördü. 37 yaşındaki futbolcu, ayrıca takım arkadaşı Burak Altıparmak ile saha içerisinde yaşadığı tartışmanın ardından Altıparmak'a tokat attı ve kısa bir süre kadro dışı kaldı.
5 MAÇ MEN
Sakaryaspor'un ligde son oynadığı Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Caner Erkin, 5 maç men cezası aldı.
DAHA ÖNCE 8 MAÇ
Bu sezon gördüğü üçüncü kırmızı kartla birlikte 5 maç men cezası alan deneyimli futbolcu, daha önceki kırmızı kartlarında da 2 ve 6 maç men cezası almıştı.
Sakaryaspor'da bu sezon 8 maçta 2 asistle oynayan Caner Erkin, kırmızı kartlarının ardından toplamda ise 13 maç men cezası aldı.
🚨Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin, bu sezon 8 maçta oynadı ve 3 kez kırmızı kart gördü.
22 Ağustos: 2 maç men cezası
30 Eylül: 6 maç men cezası
4 Aralık: 5 maç men cezası pic.twitter.com/ehioSNUSEO
