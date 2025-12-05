Caner Erkin'e 13 maç men cezası!

🚨Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin, bu sezon 8 maçta oynadı ve 3 kez kırmızı kart gördü.



22 Ağustos: 2 maç men cezası

30 Eylül: 6 maç men cezası

4 Aralık: 5 maç men cezası pic.twitter.com/ehioSNUSEO



Yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan Sakaryaspor'a transfer olan Caner Erkin'in yeni takımındaki kariyeri olaylı devam ediyor.Caner Erkin, bu sezon Sakaryaspor'da 3 kez kırmızı kart gördü. 37 yaşındaki futbolcu, ayrıca takım arkadaşı Burak Altıparmak ile saha içerisinde yaşadığı tartışmanın ardından Altıparmak'a tokat attı ve kısa bir süre kadro dışı kaldı.Sakaryaspor'un ligde son oynadığı Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Caner Erkin, 5 maç men cezası aldı.Bu sezon gördüğü üçüncü kırmızı kartla birlikte 5 maç men cezası alan deneyimli futbolcu, daha önceki kırmızı kartlarında da 2 ve 6 maç men cezası almıştı.Sakaryaspor'da bu sezon 8 maçta 2 asistle oynayan Caner Erkin, kırmızı kartlarının ardından toplamda ise 13 maç men cezası aldı.