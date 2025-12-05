05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Caner Erkin'e 13 maç men cezası!

Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin, bu sezon 3 kez kırmızı kart gördü. 37 yaşındaki futbolcu, bu kırmızı kartların ardından toplamda 13 maç ceza aldı.

calendar 05 Aralık 2025 09:28 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 09:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Caner Erkin'e 13 maç men cezası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan Sakaryaspor'a transfer olan Caner Erkin'in yeni takımındaki kariyeri olaylı devam ediyor.

KIRMIZI KARTLAR, TOKAT

Caner Erkin, bu sezon Sakaryaspor'da 3 kez kırmızı kart gördü. 37 yaşındaki futbolcu, ayrıca takım arkadaşı Burak Altıparmak ile saha içerisinde yaşadığı tartışmanın ardından Altıparmak'a tokat attı ve kısa bir süre kadro dışı kaldı.

5 MAÇ MEN

Sakaryaspor'un ligde son oynadığı Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Caner Erkin, 5 maç men cezası aldı.

DAHA ÖNCE 8 MAÇ


Bu sezon gördüğü üçüncü kırmızı kartla birlikte 5 maç men cezası alan deneyimli futbolcu, daha önceki kırmızı kartlarında da 2 ve 6 maç men cezası almıştı.

Sakaryaspor'da bu sezon 8 maçta 2 asistle oynayan Caner Erkin, kırmızı kartlarının ardından toplamda ise 13 maç men cezası aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.