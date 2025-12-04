Andres Iniesta'dan Barcelona'ya ziyaret!

FC Barcelona'nın efsane ismi Andres Iniesta, Hansi Flick yönetimindeki takımın Betis maçı hazırlıklarını sürdürdüğü Ciutat Esportiva'da adeta günün yıldızı oldu.





Alt yapısında yetiştiği ve dünya futboluna damga vurduğu kulübün tesislerini bu perşembe günü ziyaret eden Iniesta, hem eski yuvasıyla hasret giderdi hem de "öğrencileri" olarak görülen genç Barça yıldızlarıyla bir araya geldi.





Andres Iniesta, Barcelona idmanını ziyaret etti.pic.twitter.com/Ept2BjO245



Lamine Yamal ve Fermin Lopez gibi La Masia çıkışlı yetenekler ile Pedri Gonzalez gibi Iniesta'dan ilham alarak elit seviyeye yükselen genç oyuncular, 8 numaralı efsaneyle fotoğraf verdi ve kısa sohbetler yaptı.Nisan 2025'te UEFA'ya verdiği röportajda Pedri, Iniesta'ya duyduğu hayranlığı bir kez daha dile getirmişti: