04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-1
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
0-438'
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Andres Iniesta'dan Barcelona'ya ziyaret!

Barcelona efsanesi Andres Iniesta, Real Betis maçı öncesi takımı ziyaret ederek oyuncular ve teknik ekiple bir araya geldi.

FC Barcelona'nın efsane ismi Andres Iniesta, Hansi Flick yönetimindeki takımın Betis maçı hazırlıklarını sürdürdüğü Ciutat Esportiva'da adeta günün yıldızı oldu.

Alt yapısında yetiştiği ve dünya futboluna damga vurduğu kulübün tesislerini bu perşembe günü ziyaret eden Iniesta, hem eski yuvasıyla hasret giderdi hem de "öğrencileri" olarak görülen genç Barça yıldızlarıyla bir araya geldi.

Lamine Yamal ve Fermin Lopez gibi La Masia çıkışlı yetenekler ile Pedri Gonzalez gibi Iniesta'dan ilham alarak elit seviyeye yükselen genç oyuncular, 8 numaralı efsaneyle fotoğraf verdi ve kısa sohbetler yaptı. 



PEDRI: "INIESTA BENİM ÇOCUKLUK İDOLÜMDÜ"

Nisan 2025'te UEFA'ya verdiği röportajda Pedri, Iniesta'ya duyduğu hayranlığı bir kez daha dile getirmişti:

"O benim idolümdü. Sık sık videolarını izler, yaptığı hareketleri, topu nasıl koruduğunu taklit etmeye çalışırdım."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
