3 Aralık Dünya Engelliler Günü kamuda tatil mi?

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında uluslararası düzeyde kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin haklarına, toplumsal katılımına ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine dikkat çekmek amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Bu tarih, resmi bayramlar ve ulusal tatiller listesinde yer alan resmi bir tatil günü değildir. Ancak, bu tarih, kamuda görev yapan engelli personel için önemli bir idari izin hakkını beraberinde getirmektedir ki bu durum, engelli memurların işe gidip gitmeyeceği sorusunun temelini oluşturur. Peki, Engelliler Gününde engelli memurlar izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli memurların 3 Aralık'taki durumu, Başbakanlık (Mülga) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 03 Aralık 2002 tarihli ve 2002/58 sayılı Genelgesi ile netleştirilmiştir. İlgili Genelge'nin 3. maddesi uyarınca, "Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, kamuda görev yapan tüm engelliler idari izinli sayılacaktır." hükmü bulunmaktadır.

Bu doğrultuda 3 Aralık 2025 Çarşamba günü, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan tüm engelli personel, ek bir talep veya dilekçeye gerek kalmaksızın idari izinli sayılacaktır. Bu kişiler o gün işe gitmeyeceklerdir.

3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak kutlanır, ancak Türkiye'de resmi tatil değildir. Bu gün, engellilik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinliklerle anılmaktadır, ancak devlet tarafından belirlenen resmi tatil günleri arasında yer almaz.