KFC neden kapandı? KFC Türkiye'den çekildi mi?

Türkiye'de 283 şubesi bulunan KFC, ABD'li Yum! Brands ile İş Gıda arasındaki anlaşmazlık sonrası büyük bir kriz yaşıyor. Cadde üzerindeki şubeler stoklarının tükenmesiyle kapanırken, AVM'lerdeki şubeler de mahkeme kararını bekliyor.



KFC NEDEN KAPANDI?



KFC restoranlarının kapanmasının ana nedeni Yum! Brands'in Türkiye'deki franchise sahibi İş Gıda ile olan anlaşmayı iptal etmesi. Bu kararın temelinde, İş Gıda'nın KFC ve Pizza Hut markalarının standartlarını karşılayamaması yatıyor. Bu durum, 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranının geçici olarak kapatılmasına yol açtı. Cadde üzerindeki şubeler, stoklarının tükenmesi ile birlikte kapılarını kapatmaya başladı. AVM'lerdeki şubeler ise mahkeme kararının beklenmesiyle faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Ancak tedarik akışının durması nedeniyle birçok şube zorluk yaşıyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: