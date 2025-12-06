Bertuğ Yıldırım'dan altın dokunuş!

Rams Başakşehir, Fenerbahçe karşısında Bertuğ'un attığı golle 1 puanı almasını bildi.
Başakşehir'de milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, bu sezon ikinci golünü kaydetti.
Karşılaşmanın 71. dakikasında Abbosbek Fayzullayev'in yerine oyuna giren 23 yaşındaki santrfor, 9 dakika sonra fileleri havalandırarak beraberliği sağladı.
Bertuğ, turuncu-lacivertli ekibin Trabzonspor'a 4-3 mağlup olduğu müsabakada da bir gole imza atmıştı.
