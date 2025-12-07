Fenerbahçe'nin son 3 maçında skor aynı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, son 3 resmi maçında rakipleriyle 1-1 berabere kalmış oldu.
Söz konusu süreçte 2'si lig 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 maça çıkan Fenerbahçe, ligde Galatasaray ve Başakşehir, Avrupa'da da Ferencvaros'a karşı aynı skorla sahadan ayrıldı.
