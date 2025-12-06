Sadettin Saran'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na telefon!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası açıklamasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme talebinde bulunduklarını açıklamıştı. Saran, bu eylem için adımını attı.
TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
A Spor'un haberine göre Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile telefonda görüştü.
TARAFLAR RANDEVULAŞTI
Fenerbahçeli yetkililer, dün akşam Galatasaray maçında yaşanan pozisyonun net bir penaltı olduğunu düşünüyor. Başkan Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde rahatsızlıklarını dile getirdi. TFF Başkanı ise Amerika'dan döndükten sonra taraflarla bir araya gelmek üzere randevulaştı.
TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
A Spor'un haberine göre Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile telefonda görüştü.
TARAFLAR RANDEVULAŞTI
Fenerbahçeli yetkililer, dün akşam Galatasaray maçında yaşanan pozisyonun net bir penaltı olduğunu düşünüyor. Başkan Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde rahatsızlıklarını dile getirdi. TFF Başkanı ise Amerika'dan döndükten sonra taraflarla bir araya gelmek üzere randevulaştı.