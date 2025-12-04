04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-175'
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta için tekliflere açık!

Crystal Palace, sözleşme uzatma görüşmelerinin çıkmaza girmesi sonrası Fransız santrfor Jean-Philippe Mateta için gelen teklifleri değerlendirmeye hazır.

calendar 04 Aralık 2025 18:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Premier League'in formda golcülerinden Jean-Philippe Mateta, Crystal Palace'ta geleceği belirsiz isimler arasına girdi.

Crystal Palace, Mateta'yı kadroda tutmak istiyor ve sözleşme uzatma görüşmelerine başlamıştı. Ancak kulübün iyileştirilmiş şartlar içeren teklifine rağmen müzakereler çıkmaza girdi. 

Sun Sport'un haberine göre, Crystal Palace yönetimi, ilerleme kaydedilememesi üzerine Mateta için gelen teklifleri dinlemeye hazır. Eğer yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamazsa, kulüp golcüsünü 2026 yazında satmayı değerlendiriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Crystal Palace ile 23 maça çıkan Mateta, 9 gol 2 asistlik performans sergiledi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
