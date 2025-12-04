04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-1
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
0-440'
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Merih Demiral, rekor maaş alacak!

Al Ahli ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatan milli oyuncu Merih Demiral, 13 milyon euro maaş alacak. Bu sözleşme ile birlikte Merih Demiral, en yüksek ücret alan Türk oyuncu ünvanını sürdürdü.

calendar 04 Aralık 2025 19:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Merih Demiral'ın kazanacağı maaş ortaya çıktı.

Al-Ahli'de üçüncü sezonunu geçiren 26 yaşındaki savunma oyuncusunun yeni sözleşmesiyle yıllık 13 milyon Euro kazanacağı ve Türk futbolcular arasında en yüksek gelire sahip isim olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi takımlarda oynayan 27 yaşındaki stoper, 2023'te Al Ahli'ye transfer oldu.

PERFORMANSI

Bu sezon Suudi ekibiyle 16 maçta forma giyen 27 yaşındaki stoper, 1 gollük performans sergiledi. 
