Liverpool, görüşmelere başladı: Carlos Baleba!

Brighton'un 21 yaşındaki genç yıldız Carlos Baleba'nın talipleri artıyor. Kamerunlu orta sahaya Manchester United ve Tottenham'ın ardından bir İngiliz devi daha talip oldu.
LIVERPOOL RADARINA ALDI
Africafoot'ta yer alan habere göre, Liverpool cephesi Baleba için Brighton ile resmi temaslara başlamış durumda. Kulüp, transfer ihtimallerini değerlendirmek üzere ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.
100 MİLYON EURO
Haberin detaylarında Brighton'un oyuncuyu bırakmak için 100 milyon euronun üzerinde bir bonservis talep ettiği kaydedildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Brighton ile 17 maça çıkan genç ön libero, gol veya asist katkısında bulunmadı. Genç yıldızın piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor.
