04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-175'
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Liverpool, görüşmelere başladı: Carlos Baleba!

Liverpool, Brighton'un genç orta sahası Carlos Baleba'yı transfer listesine aldı.

calendar 04 Aralık 2025 18:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool, görüşmelere başladı: Carlos Baleba!
Brighton'un 21 yaşındaki genç yıldız Carlos Baleba'nın talipleri artıyor. Kamerunlu orta sahaya Manchester United ve Tottenham'ın ardından bir İngiliz devi daha talip oldu.

LIVERPOOL RADARINA ALDI

Africafoot'ta yer alan habere göre, Liverpool cephesi Baleba için Brighton ile resmi temaslara başlamış durumda. Kulüp, transfer ihtimallerini değerlendirmek üzere ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

100 MİLYON EURO

Haberin detaylarında Brighton'un oyuncuyu bırakmak için 100 milyon euronun üzerinde bir bonservis talep ettiği kaydedildi.


PERFORMANSI

Bu sezon Brighton ile 17 maça çıkan genç ön libero, gol veya asist katkısında bulunmadı. Genç yıldızın piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
