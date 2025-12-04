04 Aralık
PFDK'den Mert Hakan Yandaş'a ceza!

PFDK, Mert Hakan Yandaş'a rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

04 Aralık 2025 22:17
PFDK, Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'a Galatasaray derbisinde rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

PFDK'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ 'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Öte yandan Sakaryaspor'da forma giyen Caner Erkin, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 5 maç ceza aldı.

SERDAL ADALI'YA CEZA YOK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti. Ancak oyçokluğuyla ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.
