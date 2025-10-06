Survivor All Star 2026 kadrosu: Survivor takımları ve yarışmacıları

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya

Survivor 2026 Kadrosu (Ünlüler-Gönüllüler/Mavi-Kırmızı) belli oldu. Survivor 2026 kadrosuna yeni yarışmacılar katıldı. Survivor All Star 2026 kadrosu resimli açıklandı. Survivor 2026 yarışmacıları 16'ncı ismi Acun Ilıcalı, "Survivor'da inanılmaz performansıyla gençlere taş çıkartan Özgür, All Star'da yarışacak. Özgür SMS'siz Survivor'da performansını nereye kadar götürecek heyecanla bekliyorum." sözleriyle duyurdu. Peki, Survivor All Star yarışmacıları 2026 kimler, hangi isimler? İşte, Survivor 2025 All Star kadrosu tamamı...Acun Ilıcalı tarafından yapılan duyuruya göre Survivor 2026 All Star 1 Ocak 2026'te yayınlanmaya başlayacak. Survivor'ın All Star kadrosunda yer alacak ünlüler listesi de belli oldu! İşte Survivor 2025 yarışmacıları...2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan Bayhan, yıllar sonra bambaşka bir platformda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Karakteri, sakin duruşu ve farklı müzik tarzıyla hafızalarda yer eden Bayhan'ın Survivor'a katılması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.Survivor 2026 All Star, Dominik Cumhuriyeti'nde çekilecek. Programın önümüzdeki haftalarda tüm kadrosunun açıklanması bekleniyor. Ilıcalı'nın Bayhan'la yaptığı bu paylaşımın ardından gözler diğer yarışmacıların kimler olacağına çevrildi.........İsmail Balaban, 3 Eylül 1987'de Antalya'nın Elmalı ilçesinde, Akçay köyünde dünyaya gelmiştir. Ailesi, geleneksel Türk güreşiyle ilgilenen bir ailedir ve İsmail, bu kültürle büyüyerek güreşe ilgi duymaya başlamıştır. Balaban, çocukluk yaşlarında başlayan güreşle tanışmasının ardından, sporculuk kariyerinde büyük başarılar elde etmiştir. Yağlı güreşin en prestijli organizasyonlarından biri olan Kırkpınar'da iki kez başpehlivanlık kazanarak adını duyurmuştur. Kendisi, yalnızca bir güreşçi değil, aynı zamanda büyük bir azim ve kararlılıkla tanınan bir sporcudur.1 Ekim 1993 tarihinde İstanbul, Bakırköy'de dünyaya gelmiştir. Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra, Serenay Aktaş Kanıt dizisinde oyunculuğa başladı. Ardından Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kıralı gibi dizilerde konuk oyuncu olduktan sonra ilk ana cast projesi Arka Sıradakiler dizinde Gülüm karakteriyle tanındı.Sonraki yıl Serenay Aktaş Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde "Ayşe Hatun" karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl'da bir sezon oynadıktan sonra Serenay Aktaş'ın ilk sinema filmi olan Çılgın Dersane 3'te "Merve" karakterini canlandırdı. Serenay Aktaş 2014 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor Ünlüler - Gönüllüler'e katılan Serenay Aktaş; Survivor'da Ünlüler adasında 91 gün kaldıktan sonra adaya veda etmiştir. Survivor yarışmasının ardından Figüran isimli sinema filminde başrol oynadı. Ardından Kaçak Gelinler'de "Pınar" karakterini oynadı. Survivor All Star'da Ünlüler takımında yarışmacı olarak yarıştı. 2015 yılında Acil Aşk Aranıyor dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı.2016 yılında Gülümse Yeter dizisinde Melis Özkan karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı. Daha sonra sırasıyla İlişki Durumu: Karışık, İlişki Durumu Evli dizilerinde yer aldı. Kanal D'nin TMC yapımlı Meryem dizisinde "Burcu Komiser" rolünü canlandırdı. 2021 yılında ise, FOX'ta yayımlanan Savaşçı adlı dizide başrol karakter olarak Teğmen Selcen Efe karakterini canlandırdı.Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın ve Berke Özer'in kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı. 2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Serenay Aktaş'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi.2022'de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştirSema Aydemir 17 Ağustos 1985'te Bursa'da dünyaya geldi. 400 m engelli branşıyla tanınan Türk eski kısa mesafe koşucusudur. 2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m Millî takımında yer almıştır.2012 Yaz Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir, Aydemir'in (Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte) koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3.34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi. 2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır ve 400 m engelli ve 4x400 m bayrak yarışında takım arkadaşları (Meliz Redif, Özge Gürler ve Pınar Saka) ile yarışmıştır.400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etmiştir.2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır. 21 Ocak 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2017 ve 2018 yılında yayımlanan Survivor 2018 yarışmasında ünlüler kadrosunda yer almıştır. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı olan Zeynep Alkan 13 Ekim 1998 doğumludur. Sosyal medya fenomeni olarak da tanınan Zeynep Alkan Hisar Eğitim Vakfı Okulları'nda bazı tiyatro oyunlarında yer almıştır. Ayrıca Kadıköy Devlet Konservatuarında viyola eğitimi almıştır.Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997'de İstanbul'da dünyaya geldi.İlk olarak, Beşinci Boyut dizisi ile oyunculuğa başladı. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı ve bu rolle tanındı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolünü canlandırdı.2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve ünlüler takımında yer almış ve yarışmada 7. olmuştur.2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasına yeniden katılmıştır ve yarışmayı 3. olarak tamamlamıştır. 2024 yılında da Survivor 2024: All Star yarışmasına katılmıştır.Yağmur Banda, 11 Ekim 1998 tarihinde dünyaya geldi. Tekvando Türkiye şampiyonluğu bulunan Yağmur, aslen İzmirli.2018-2022 sezonunun Survivor Gönüller takımı yarışmacılarından biri olan Yağmur Banda'nın tekvando da Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra birçok defa 2.lik ve 3.lük dereceleri var. 1998 doğumlu Yağmur Banda Tekvando sporuna 2006 yılında başlamış ve 11 yıl boyunca bu sporu devam ettirmiştir.Yağmur Banda'nın 2012 yılında 55 kiloda kazandığı Tekvando Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır.2022 Survivor'dan sonra Doya Doya Moda yarışmasına katılmıştır. Programda kısa bir süre yarışmıştır. Banda Survivor 2024 : All Star yarışmasına katılmıştır.Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde okudu. Yüksel ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldu.Halterle bir yıl ilgilenen Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. Uzun bir süredir tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.Adem Kılıçcı 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da doğmuştur. Gençliğinden beri boks sporuyla ilgilenmiştir ve Ağrı'da eğitimini almıştır. Üniversiteyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan Adem Kılıçcı 2004 yılından beri Fenerbahçe boks takımında çalışmıştır. 2008 ve 2012 olimpiyatlarında boksta Türkiye'yi temsil eden Kılıçcı 2016 olimpiyatlarına hak kazanmıştır ama katılamamıştır.Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında 2017 yılında finale kalmış fakat Ogeday Girişken'den sonra ikinci olmuştur. Survivor 2018 yarışmasında Nagihan Karadere ile finale kalan Kılıçcı, o sezonun şampiyonu olmuştur. Hala boksörlüğe devam eden Adem Kılıçcı, 2019 yılında Sportial adında bir spor salonu açmıştır ayrıca Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında konuk yarışmacı olarak oynamıştır. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiş olup yarışmayı 2. olarak tamamlamıştır.Gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan'ın yer aldığı iddia ediliyor.Survivor All-Star, bu güçlü kadrolarıyla izleyicilere büyük bir rekabet ve heyecan vaat ediyor.Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.