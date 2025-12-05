Fenerbahçe'de defansa gençlik aşısı!

Galatasaray beraberliği ile lider olma şansını kullanamayan Fenerbahçe, Başakşehir galibiyetiyle yeni bir seri başlatmak istiyor.



Sarı-lacivertli ekipte cezalı duruma düşen Oosterwolde ile tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü'nün oynamayacak olması stoperde sıkıntı yarattı. Teknik direktör Domenico Tedesco, stopere Yiğit Efe'yi hazırlıyor. 21 yaşındaki Yiği, 6 Aralık Cumartesi günkü maçta Skriniar ile yan yana oynayacak.



FRED DE 11'E YAKIN



Fenerbahçe defansında bir başka değişiklik ise sol bekte olacak. Galatasaray maçında Duran'a asist yapan Levent Mercan ilk 11'de yer alacak. Derbide ilk 11'de olan Brown ise kulübeye çekilecek. Savunmanın sağında Semedo devam edecek. Tedesco'nun orta saha ve forvette bir değişiklik yapması beklenmiyor. Nene, Asensio, Kerem ve Nesyri'nin yeri garanti gibi. İsmail'in yedeğe çekilerek Fred'e şans verilmesi ihtimali ise yüksek.

SZYMANSKİ VE ÇAĞLAR YETİŞMİYOR



Galatasaray maçını sakatlıkları nedeniyle kaçıran Çağlar ve Szymanski, Başakşehir mücadelesine de yetişmiyor. İki oyuncu takımla birlikte çalışmalara başlamasına rağmen yarınki maçta kadroda olmayacak. İki oyuncu Avrupa Ligi'nde 11 Aralık'taki Brann maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.



Yiğit Efe, Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçında sahne aldı. 76 dakika oyunda kalan Yiğit futboluyla dikkat çekmişti.







