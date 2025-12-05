05 Aralık
Fenerbahçe'de defansa gençlik aşısı!

Fenerbahçe, ligde Başakşehir ile karşılaşacak. Derbide cezalı duruma düşen Oosterwolde'nin yokluğunda stoperde Yiğit Efe, Skriniar'ın partneri olacak. Sol bekte de Levent, formayı Brown'dan alacak.

calendar 05 Aralık 2025 08:16 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 08:44
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Galatasaray beraberliği ile lider olma şansını kullanamayan Fenerbahçe, Başakşehir galibiyetiyle yeni bir seri başlatmak istiyor.

Sarı-lacivertli ekipte cezalı duruma düşen Oosterwolde ile tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü'nün oynamayacak olması stoperde sıkıntı yarattı. Teknik direktör Domenico Tedesco, stopere Yiğit Efe'yi hazırlıyor. 21 yaşındaki Yiği, 6 Aralık Cumartesi günkü maçta Skriniar ile yan yana oynayacak.

FRED DE 11'E YAKIN 

Fenerbahçe defansında bir başka değişiklik ise sol bekte olacak. Galatasaray maçında Duran'a asist yapan Levent Mercan ilk 11'de yer alacak. Derbide ilk 11'de olan Brown ise kulübeye çekilecek. Savunmanın sağında Semedo devam edecek. Tedesco'nun orta saha ve forvette bir değişiklik yapması beklenmiyor. Nene, Asensio, Kerem ve Nesyri'nin yeri garanti gibi. İsmail'in yedeğe çekilerek Fred'e şans verilmesi ihtimali ise yüksek.



SZYMANSKİ VE ÇAĞLAR YETİŞMİYOR

Galatasaray maçını sakatlıkları nedeniyle kaçıran Çağlar ve Szymanski, Başakşehir mücadelesine de yetişmiyor. İki oyuncu takımla birlikte çalışmalara başlamasına rağmen yarınki maçta kadroda olmayacak. İki oyuncu Avrupa Ligi'nde 11 Aralık'taki Brann maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Yiğit Efe, Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçında sahne aldı. 76 dakika oyunda kalan Yiğit futboluyla dikkat çekmişti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
