05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Okan Buruk'tan Samsunspor uyarısı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesi takımla toplantı gerçekleştirdi. Okan Buruk, oyuncularını kritik karşılaşma öncesi uyardı.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Samsunspor uyarısı!
Fenerbahçe derbisinden bir puanla ayrılan Galatasaray, hem Trendyol Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en zorlu dönemlerinden birine giriyor. Sarı-kırmızılı ekipte bu akşam oynanacak Samsunspor karşılaşması ve hafta içinde yapılacak Monaco mücadelesi için tam anlamıyla alarm durumuna geçildi.

"DERBİ KADAR ÖNEMLİ"

Teknik Direktör Okan Buruk ile yönetim, yapılan toplantılarda futbolculara iki maçın taşıdığı büyük önemi sık sık hatırlattı. Buruk'un, "Derbide iyi mücadele ettik ancak son anda kaçan galibiyet moral bozdu. Yine de liderliği koruyoruz. Samsunspor maçını kesinlikle hafife alamayız. Bu karşılaşma da en az derbi mücadeleleri kadar sert geçecek" diyerek takımı uyardığı belirtildi.


"EN KRİTİK MAÇIMIZ"

Okan Buruk'un özellikle Monaco ile oynanacak mücadelenin takımın Avrupa hedefleri açısından dönüm noktası olduğuna dikkat çektiği ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcının, "Samsunspor maçının ardından bizi Şampiyonlar Ligi'nde belki de grubun en kritik maçı bekliyor. Hem ligde hem Avrupa'da yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyorsak bu iki karşılaşmadan maksimum verimi almak zorundayız. Daha önce Avrupa maçları öncesinde yaşadığımız dalgalanmaları tekrar etmemeliyiz. Monaco karşılaşması elbette büyük önem taşıyor ama önce ligde kendi sahamızda kazanmak zorundayız" sözleriyle oyuncularına net bir mesaj verdiği kaydedildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
