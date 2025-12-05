Okan Buruk'tan Samsunspor uyarısı!

Fenerbahçe derbisinden bir puanla ayrılan Galatasaray, hem Trendyol Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en zorlu dönemlerinden birine giriyor. Sarı-kırmızılı ekipte bu akşam oynanacak Samsunspor karşılaşması ve hafta içinde yapılacak Monaco mücadelesi için tam anlamıyla alarm durumuna geçildi.
"DERBİ KADAR ÖNEMLİ"
Teknik Direktör Okan Buruk ile yönetim, yapılan toplantılarda futbolculara iki maçın taşıdığı büyük önemi sık sık hatırlattı. Buruk'un, "Derbide iyi mücadele ettik ancak son anda kaçan galibiyet moral bozdu. Yine de liderliği koruyoruz. Samsunspor maçını kesinlikle hafife alamayız. Bu karşılaşma da en az derbi mücadeleleri kadar sert geçecek" diyerek takımı uyardığı belirtildi.
"EN KRİTİK MAÇIMIZ"
Okan Buruk'un özellikle Monaco ile oynanacak mücadelenin takımın Avrupa hedefleri açısından dönüm noktası olduğuna dikkat çektiği ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcının, "Samsunspor maçının ardından bizi Şampiyonlar Ligi'nde belki de grubun en kritik maçı bekliyor. Hem ligde hem Avrupa'da yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyorsak bu iki karşılaşmadan maksimum verimi almak zorundayız. Daha önce Avrupa maçları öncesinde yaşadığımız dalgalanmaları tekrar etmemeliyiz. Monaco karşılaşması elbette büyük önem taşıyor ama önce ligde kendi sahamızda kazanmak zorundayız" sözleriyle oyuncularına net bir mesaj verdiği kaydedildi.
