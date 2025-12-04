04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-1
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
0-441'
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Olympiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşması ertelendi!

Euroleague'de Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan karşılaşma ertelendi.

calendar 04 Aralık 2025 20:30 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 21:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Olympiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşması ertelendi!
Euroleague'in 14. haftasında oynanması planlanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ertelendi.

Olympiakos Kulübünün açıklamasında, Fenerbahçe Beko ile Barış ve Dostluk Salonu'nda bu akşam oynanması gereken karşılaşmanın, Yunanistan Spor Bakanı Yardımcısı Ioannis Vroutsis'in kararıyla ertelendiği belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Atina'daki yoğun yağış yüzünden salonda meydana gelen su sızıntılarının sebep olduğu güvenlik endişeleri ve uygunsuz koşullar nedeniyle maçın ertelenmesine karar verildiği aktarıldı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
