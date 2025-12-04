Olympiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşması ertelendi!

Euroleague'in 14. haftasında oynanması planlanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ertelendi.
Olympiakos Kulübünün açıklamasında, Fenerbahçe Beko ile Barış ve Dostluk Salonu'nda bu akşam oynanması gereken karşılaşmanın, Yunanistan Spor Bakanı Yardımcısı Ioannis Vroutsis'in kararıyla ertelendiği belirtildi.
Yunan basınında yer alan haberlerde, Atina'daki yoğun yağış yüzünden salonda meydana gelen su sızıntılarının sebep olduğu güvenlik endişeleri ve uygunsuz koşullar nedeniyle maçın ertelenmesine karar verildiği aktarıldı.
