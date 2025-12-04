Netflix dizisinde Beşiktaş sürprizi!

Gabriel Basso'nun başrolde yer aldığı aksiyon dolu "The Night Agent" dizisinin 3. sezon fragmanı yayınlandı.





DİZİDE TÜPRAŞ STADYUMU YER ALDI



Dizinin fragmanında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu da yer aldı.

📺Netflix'te yayınlanan 'The Night Agent' dizisinin bir bölümünde Tüpraş Stadyumu yer alıyor.pic.twitter.com/slYi6kZtuo



— Sporx (@sporx) December 4, 2025

Aksiyon ve gerilim dolu, karakter odaklı, çok katmanlı bir hikaye olan "The Night Agent", Matthew Quirk'ün aynı adlı romanından uyarlandı ve acil durum hattına bakan düşük rütbeli FBI ajanı Peter Sutherland'ı merkezine alıyor.Peter, ilk sezonda Başbakan'ı kurtarmak için gösterdiği çaba sayesinde ikinci sezonda Gece Ajanı olmaya hak kazanır. Ancak, Gece Ajanları'nın gizli organizasyonunun bir parçası haline gelmek, onu her yeri tehlike ile sarılmış tekinsiz bir dünyaya sürükler.Dizinin 3. sezonu, 19 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.