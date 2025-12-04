04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-176'
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Netflix dizisinde Beşiktaş sürprizi!

Netflix'te yayınlanan 'The Night Agent' dizisinin bir bölümünde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu yer aldı.

calendar 04 Aralık 2025 19:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Netflix dizisinde Beşiktaş sürprizi!
Gabriel Basso'nun başrolde yer aldığı aksiyon dolu "The Night Agent" dizisinin 3. sezon fragmanı yayınlandı.

DİZİDE TÜPRAŞ STADYUMU YER ALDI

Dizinin fragmanında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu da yer aldı. 



DİZİ NE ANLATIYOR?

Aksiyon ve gerilim dolu, karakter odaklı, çok katmanlı bir hikaye olan "The Night Agent", Matthew Quirk'ün aynı adlı romanından uyarlandı ve acil durum hattına bakan düşük rütbeli FBI ajanı Peter Sutherland'ı merkezine alıyor.

Peter, ilk sezonda Başbakan'ı kurtarmak için gösterdiği çaba sayesinde ikinci sezonda Gece Ajanı olmaya hak kazanır. Ancak, Gece Ajanları'nın gizli organizasyonunun bir parçası haline gelmek, onu her yeri tehlike ile sarılmış tekinsiz bir dünyaya sürükler.

3. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin 3. sezonu, 19 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
