03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
1-1
03 Ocak
Benfica-Estoril
3-1
03 Ocak
Mali-Tunus
0-072'
03 Ocak
Senegal-Sudan
3-1
03 Ocak
Lille-Rennes
0-028'
03 Ocak
Nice-Strasbourg
1-1
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
1-3
03 Ocak
Atalanta-Roma
1-045'
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-1
03 Ocak
Wolves-West Ham United
3-0
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-1
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
0-032'
03 Ocak
Elche-Villarreal
1-3
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
1-1
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
2-3
03 Ocak
Brighton-Burnley
2-0
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Yusuf Yazıcı attı, Olympiakos kupaya uzandı

Olympiakos, Yunanistan Süper Kupası'nda 90 dakikası 0-0 biten maçın uzatmalarında OFI'yi 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

calendar 03 Ocak 2026 22:25 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 22:42
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın da gol attığı maçta Olympiakos, OFI'yi 3-0 yenerek Yunanistan Süper Kupası'nın sahibi oldu.

Maçın normal süresi golsüz sona erdikten sonra uzatmalara giden maçta goller, 95. dakikada penaltıdan Mehdi Taremi, 107. dakikada Alexios Kalogeropoulos ve 113. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Uzun süren sakatlık sürecinin ardından tekrar formasına kavuşan milli futbolcu, 110. dakikada oyuna dahil olduktan 3 dakika sonra attığı golle maçın skorunu belirledi ve takımın Yunanistan Süper Kupası'nı kazanmasına katkıda bulundu.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
