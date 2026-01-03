Trabzonspor, sahasında Türk Telekom'u geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Türk Telekom'u 92-84 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.Karşılaşmanın ilk bölümünde Tinkle ile etkili olan Trabzonspor, Devoe ve Alexander ile sayılar üreten rakibi karşısında üstünlüğü ele aldı. İlk 5 dakikayı 14-10 önde geçen bordo-mavililer, Hamm'ın da devreye girmesiyle ilk periyodu 25-22 önde tamamladı.İkinci periyoda daha hızlı başlayan Karadeniz ekibi, Taylor ve Grant ile farkı açmaya başladı. 16. dakikada 40-28 üstünlük sağlayarak farkı 12 sayıya kadar çıkaran bordo-mavililer, soyunma odasına da 49-40 üstünlük ile gitti.İkinci yarıda da etkili oyunu sürdüren bordo-mavililer, rakibin top kayıplarını Reed'in hızlı hücumlarıyla değerlendirerek 22. dakika içinde skoru 57-42 yaparak farkı 15 sayıya çıkardı ve üçüncü çeyrekten de 72-64 üstün ayrıldı.Son periyotta da hata yapmayan Trabzonspor, Reed'in skorer oyunuyla farkın kapanmasına izin vermeyerek 92-84 galip geldi.Salon: Hayri GürHakemler: Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar, Halil ErkoçTrabzonspor: Reed 27, Berk Demir 2, Yeboah 11, Hamm 12, Taylor 15, Grant 3, Tinkle 12, İsmail Cem Ulusoy 3, Ege Arar, Delgado 7Türk Telekom: Devoe 9, Alexander 15, Usher 12, Simonovic 6, Doğuş Özdemiroğlu 12, Allman 12, Berkan Durmaz 2, Emircan Koşut, Ata Kahraman 3, Smith 9, Bankston 41. Periyot: 25-22Devre: 49-403. periyot: 72- 64