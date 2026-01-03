03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
0-149'
03 Ocak
Benfica-Estoril
0-06'
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
3-1
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
0-08'
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
1-3
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-1
03 Ocak
Wolves-West Ham United
3-0
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-1
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
1-238'
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
1-1
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
1-138'
03 Ocak
Brighton-Burnley
2-0
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Trabzonspor, sahasında Türk Telekom'u geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Türk Telekom'u 92-84 yendi.

03 Ocak 2026 18:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, sahasında Türk Telekom'u geçti!






Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Türk Telekom'u 92-84 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde Tinkle ile etkili olan Trabzonspor, Devoe ve Alexander ile sayılar üreten rakibi karşısında üstünlüğü ele aldı. İlk 5 dakikayı 14-10 önde geçen bordo-mavililer, Hamm'ın da devreye girmesiyle ilk periyodu 25-22 önde tamamladı.

İkinci periyoda daha hızlı başlayan Karadeniz ekibi, Taylor ve Grant ile farkı açmaya başladı. 16. dakikada 40-28 üstünlük sağlayarak farkı 12 sayıya kadar çıkaran bordo-mavililer, soyunma odasına da 49-40 üstünlük ile gitti.


İkinci yarıda da etkili oyunu sürdüren bordo-mavililer, rakibin top kayıplarını Reed'in hızlı hücumlarıyla değerlendirerek 22. dakika içinde skoru 57-42 yaparak farkı 15 sayıya çıkardı ve üçüncü çeyrekten de 72-64 üstün ayrıldı.

Son periyotta da hata yapmayan Trabzonspor, Reed'in skorer oyunuyla farkın kapanmasına izin vermeyerek 92-84 galip geldi.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç

Trabzonspor: Reed 27, Berk Demir 2, Yeboah 11, Hamm 12, Taylor 15, Grant 3, Tinkle 12, İsmail Cem Ulusoy 3, Ege Arar, Delgado 7

Türk Telekom: Devoe 9, Alexander 15, Usher 12, Simonovic 6, Doğuş Özdemiroğlu 12, Allman 12, Berkan Durmaz 2, Emircan Koşut, Ata Kahraman 3, Smith 9, Bankston 4

1. Periyot: 25-22

Devre: 49-40

3. periyot: 72- 64

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
