İngiliz devleri Rodrygo'nun peşinde!

3 İNGİLİZ DEVİ PEŞİNDE

SEZON PERFORMANSI

Transfer döneminin başlamasıyla gündeme yeni haberler düşmeye devame ediyor.Real Madrid, kadrosunda değişiklikler yapmaya hazırlanırken ayrılması gündemde olan Rodrygo ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.Real Madrid'den ayrılmak isteyen Rodrygo için üç Premier Lig devi arasında potansiyel bir transfer yarışı başladı.AS'ın haberine göre Arsenal, Liverpool ve Manchester City, Brezilyalı oyuncuyla ilgileniyor.Rodrygo'nun kararı merak konusuyken Real Madrid'in isteyeceği bonservis, İngiliz kulüplerinin yol haritasını belirleyecek.Brezilyalı futbolcu bu sezon Real Madrid'te istediği süreleri bulamadı. Eflatun-beyazlı formayla bu sezon 16 maça çıkan Rodrygo 1 gol 2 asistlik bir performansla beklentilerin epey altında kaldı.