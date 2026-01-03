03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
1-1
03 Ocak
Benfica-Estoril
3-1
03 Ocak
Mali-Tunus
0-069'
03 Ocak
Senegal-Sudan
3-1
03 Ocak
Lille-Rennes
0-025'
03 Ocak
Nice-Strasbourg
1-1
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
1-3
03 Ocak
Atalanta-Roma
1-044'
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-1
03 Ocak
Wolves-West Ham United
3-0
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-1
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
0-029'
03 Ocak
Elche-Villarreal
1-3
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
1-1
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
2-3
03 Ocak
Brighton-Burnley
2-0
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

İngiliz devleri Rodrygo'nun peşinde!

İngiliz devleri Arsenal, Liverpool ve Manchester City, Rodrygo'yu kadrosuna katmak için yarışıyor.

İngiliz devleri Rodrygo'nun peşinde!
Transfer döneminin başlamasıyla gündeme yeni haberler düşmeye devame ediyor.

Real Madrid, kadrosunda değişiklikler yapmaya hazırlanırken ayrılması gündemde olan Rodrygo ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

3 İNGİLİZ DEVİ PEŞİNDE

Real Madrid'den ayrılmak isteyen Rodrygo için üç Premier Lig devi arasında potansiyel bir transfer yarışı başladı.


AS'ın haberine göre Arsenal, Liverpool ve Manchester City, Brezilyalı oyuncuyla ilgileniyor.

Rodrygo'nun kararı merak konusuyken Real Madrid'in isteyeceği bonservis, İngiliz kulüplerinin yol haritasını belirleyecek.

SEZON PERFORMANSI

Brezilyalı futbolcu bu sezon Real Madrid'te istediği süreleri bulamadı. Eflatun-beyazlı formayla bu sezon 16 maça çıkan Rodrygo 1 gol 2 asistlik bir performansla beklentilerin epey altında kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
