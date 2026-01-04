Atalanta, kritik maçta Roma'yı devirdi!

Serie A'nın 18. haftasında Atalanta, Roma'yı ağırladı.
New Balance Arena'da oynanan maçı Atalanta 1-0 kazandı.
Atalanta'nın galibiyet golünü 12. dakikada Giorgio Scalvini kaydetti.
Atalanta bu sonuçla birlikte puanını 25 yaparken Roma, 33 puanda kaldı.
Atalanta, ligin gelecek haftasında Bologna deplasmanına gidecek. Roma ise Lecce'nin konuğu olacak.
New Balance Arena'da oynanan maçı Atalanta 1-0 kazandı.
Atalanta'nın galibiyet golünü 12. dakikada Giorgio Scalvini kaydetti.
Atalanta bu sonuçla birlikte puanını 25 yaparken Roma, 33 puanda kaldı.
Atalanta, ligin gelecek haftasında Bologna deplasmanına gidecek. Roma ise Lecce'nin konuğu olacak.