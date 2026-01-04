03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
1-1
03 Ocak
Benfica-Estoril
3-1
03 Ocak
Mali-Tunus
4-3
03 Ocak
Senegal-Sudan
3-1
03 Ocak
Lille-Rennes
0-2
03 Ocak
Nice-Strasbourg
1-1
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
1-3
03 Ocak
Atalanta-Roma
1-0
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-1
03 Ocak
Wolves-West Ham United
3-0
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-1
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
0-2
03 Ocak
Elche-Villarreal
1-3
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
1-1
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
2-3
03 Ocak
Brighton-Burnley
2-0
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Atalanta, kritik maçta Roma'yı devirdi!

Serie A'nın 18. haftasında Atalanta, sahasında Roma'yı 1-0 yendi.

04 Ocak 2026 01:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Atalanta, kritik maçta Roma'yı devirdi!




Serie A'nın 18. haftasında Atalanta, Roma'yı ağırladı.

New Balance Arena'da oynanan maçı Atalanta 1-0 kazandı.

Atalanta'nın galibiyet golünü 12. dakikada Giorgio Scalvini kaydetti.

Atalanta bu sonuçla birlikte puanını 25 yaparken Roma, 33 puanda kaldı.

Atalanta, ligin gelecek haftasında Bologna deplasmanına gidecek. Roma ise Lecce'nin konuğu olacak.

  
