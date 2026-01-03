03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
0-149'
03 Ocak
Benfica-Estoril
0-06'
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
3-1
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
0-08'
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
1-3
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-1
03 Ocak
Wolves-West Ham United
3-0
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-1
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
1-238'
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
1-1
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
1-138'
03 Ocak
Brighton-Burnley
2-0
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde!

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu mücadelesinde Senegal, Sudan'ı 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

calendar 03 Ocak 2026 21:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu mücadelesinde Senegal ile Sudan karşılaştı.

Stade Ibn Batouta'da oynanan maçı Senegal 3-1 kazandı.

Senegal'e galibiyeti getiren golleri 29 ve 45+3'te Pape Gueye ve 77. dakikada Ibrahim Mbaye kaydetti.

Sudan'ın tek golünü 6. dakikada Amar Abdallah attı.

Senegal'de Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 53 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Senegal çeyrek finale yükselirken Sudan, Afrika Uluslar Kupası'na veda etti.

Senegal, çeyrek final mücadelesinde Mali-Tunus maçının galibiyle karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.