Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde!

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu mücadelesinde Senegal ile Sudan karşılaştı.



Stade Ibn Batouta'da oynanan maçı Senegal 3-1 kazandı.



Senegal'e galibiyeti getiren golleri 29 ve 45+3'te Pape Gueye ve 77. dakikada Ibrahim Mbaye kaydetti.



Sudan'ın tek golünü 6. dakikada Amar Abdallah attı.



Senegal'de Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 53 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte Senegal çeyrek finale yükselirken Sudan, Afrika Uluslar Kupası'na veda etti.



Senegal, çeyrek final mücadelesinde Mali-Tunus maçının galibiyle karşılaşacak.



