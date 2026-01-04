Sarunas Jasikevicius: 'İkinci yarıda çözdük'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ligdeki Beşiktaş GAİN galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Jasikevicius'un maç sonu görüşleri şu şekilde:



"Dürüst olmak gerekirse, istediğimiz gibi başladık. Savunmada ve hücumda zorlandığımız anlar oldu ama üçlük isabetlerini sağladık ve ikinci yarıda işi böyle çözdük."



