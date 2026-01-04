İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Fulham ile Liverpool karşı karşıya geldi. Craven Cottage'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.Fulham, 17. dakikada Liverpool'dan transfer ettiği Harry Wilson'ın golüyle ilk yarıyı önde kapattı.Liverpool, sahada ofsayt verilmesine karşın VAR incelemesi sonrası Florian Wirtz'in 57. dakikadaki golüyle skoru eşitledi.Liverpool, 90+4'te Cody Gakpo ile öne geçse de 90+7'de Harrison Reed'in golüne engel olamadı.Son 2 maçından beraberlikle ayrılan ve ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Liverpool, puanını 34'e çıkardı. 5 maçtır bileği bükülmeyen Fulham ise puanını 28 yaptı.Liverpool, gelecek hafta lider Arsenal'e konuk olacak. Fulham ise evinde Chelsea ile Batı Londra derbisine çıkacak.