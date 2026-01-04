Dusan Alimpijevic: 'Üçüncü çeyrekte değişti'

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko mağlubiyetinin ardından açıklama yaptı.



Dusan Alimpijevic'in sözleri şu şekilde:



"EuroLeague'in en iyi seviye takımlarından birine karşı hata lüksünüz azdır. Üçüncü çeyrekte işler değişti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, maçtan bağımsız olarak. Bu oyuncular 13'te 13 yaptı, büyük işler yaptık hep birlikte. 2 gün sonra çok çok önemli bir EuroCup maçımız var. Taraftarlarımızı Akatlar'a bekliyorum. Bu takım bunu hak ediyor."



