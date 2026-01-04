Galatasaray ve Trabzonspor'dan Süper Kupa öncesi ortak mesaj

Süper Kupa'da Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesi ortak basın toplantısı düzenlendi. Açıklamaları canlı aktardık. İşte yapılan açıklamalar...
"FARKLI BİR TARİH OLABİLİRDİ"
Fatih Tekke: "Gaziantep'i bilen biriyim. Gaziantep'te olması güzel. Zamanlama olarak farklı bir tarihte olabilirdi. Oynayan 4 takım için tarih daha makul olabilirdi. Bizim açımızdan zamanlama çok önemli. 9 tane oyuncumuz yok maalesef. Dün ayağından darbe alan Dani sekerek geldi. Serdar hastalandı. Tim iğneyle antrenmana çıktı. Bir sürü dezavantajla geldik. Neticesinde final öncesi bir maç. Trabzonspor olarak bir oyun anlayışımız, formasyonumuz, planımız olacak. Hiçbir mazerete sığınmadan Trabzonspor taraftarlarına bordo mavinin nasıl mücadele ettiğini göstermek istiyoruz. Skordan bağımsız sadece sakatlık olmaması çok çok önemli."
"SIKINTI YAŞAYACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİM"
Fatih Tekke: "Karşımızda çok iyi bir kadro var. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi oyuncularının bir arada olduğu bir kadro var. Anlarda her an her şeyi yapabilecek oyuncuları var. Biz de Trabzonspor olarak çıktığımız her maçı bir plan ve duyguyla oynamaya çalışıyoruz. Son Gençlerbirliği maçı hariç oyunun bazı bölümlerinde veya tamamında yansıttığımız bir duygu var. Genç, bir yola çıkmış, eksikleri olan bir takımız. Biz başı dik bu stadyumdan ayrılmak istiyoruz. Bu önemli. Şu an yarışın içindeyiz. Sakatlık ve olabilecek kötü şeyler, Beşiktaş maçından bu yana söylüyorum kimse dinlemiyor, sıkıntı yaşayacağımızı söylemiştim. Zor maç olacak. Tur atlayan biz olmak istiyoruz ama karşımızda da çok iyi bir grup var."
TRANSFER
Fatih Tekke: "Nwakaeme müjdesi bekliyorum. Birkaç tane müjde bekliyorum. 2-3 aydır bunun üzerine çalışıyoruz, yönetim kurulumuz ve başkanımız elinden gelenin son haddinde çalışıyor ama koşullar, istenen rakamlar, devre arası transfer gibi parametreler var, zor. Performansı altında kalan ve göndermek istediğimiz oyuncular var. Zamanlama olarak tüm bunların bir anda hallolması kolay değil. Beşiktaş maçından sonraki süreç kolay değil. Ligin ikinci yarısı başladığında bir nebze rahat hissettirmek istiyorum. Kolay değil, zor. Teknik adam olarak bu durumda olmayı kimse istemez. Değiştiremeyeceğim şeyleri konuşmak istemiyorum ama insanlar ya dinlemiyor ya dinlemek istemiyor. Kimle oynarsak oynayalım, camiamızın bizden istediği duyguyu vermemiz gerekiyor. Takımın durumunu ve potansiyelini hepimiz biliyoruz, en çok ben biliyorum. Şu an yakalandık ama öyle söyleyebilirim."
"ELBETTE MUTLUYUM"
Anthony Nwakaeme: "Elbette mutluyum. 6 ay aradan sonra takımla olacağım. Ben hep takımın yanında ve beraberdim, destek veriyordum. Böylesine maçları, böylesi rakibe karşı oynamak önemli. Çok mutluyuz. Umarım güzel bir maç olacak."
"İYİYİM VE HAZIR HİSSEDİYORUM"
Anthony Nwakaeme: "Antrenmanlarımı uzun süredir sürdürüyordum. İyiyim ve hazır hissediyorum. Kimin oynayacağına karar verecek olan hocamız ama Galatasaray maçını dört gözle bekliyorum."
"SÜPER KUPA ÖNEMLİ, DEĞERLİ"
Okan Buruk: "Gaziantep şehrine teşekkürler öncelikle. Hem benim hem Fatih Hocanın geçmişi var burada. Bizim için Süper Kupa önemli, değerli. Galatasaray olarak birçok defa bu kupayı kazandık. Her kupa bizim için değerli. Bu zaman, iki takım için de zor zamanlar. Afrika Kupası, ligdeki yoğun tempo ve sakatlık sayıları, kadro kurmak zorlandığımız zamanlar. İki takım için de bu geçerli. Bu zaman Trabzonspor için daha geçerli belki. Çok iyi iki takım. Çok başarılı bir teknik adam ve başarılı bir Trabzonspor var bu sene. Bizim de hedeflerimiz var. İnşallah güzel bir maç olur. Oyunun güzel olduğu bir maç olur inşallah."
"İKİ TAKIM DA TAM DEĞİL"
Fatih Tekke: "Güzel sözleri için Okan Ağabey'e teşekkür ediyorum. İki takım da tam değil. Trabzonspor olarak oynayacağımız her maç değerli. Kimle nasıl oynarsak oynayalım planı olan ve kazanmak için oynayan Trabzonspor olacak. Zor bir maç bizim açımızdan. Temennim, beklentim şu; sakatlığın olmaması. Bir sonraki maç var geçebilirsek, lig var. Beşiktaş maçından sonra zor süreci yaşıyoruz. Karşımızda çok iyi bir teknik adam ve kadro var. Anlarda dünyanın her takımını zora sokacak oyuncuları var. Benim oyundan ve oyuncularımdan beklentim şu; duygu olarak camiamıza hangi halde olursak olalım çalıştığımızı, tekrar ettiğimiz şeyleri sahada görmek ve bunu pes etmeden, o mücadele gücünü taraftarımıza geçirmek istiyoruz. Rakibimiz adına söylenecek çok şey var, zor maç. Onlara da başarılar. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun."
"BİR KUPA DAHA KAZANMAK İSTİYORUZ"
Mauro Icardi: "Biz oyuncular olarak bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli, bir yarı final. Bir yandan maç üstüne maç oynuyoruz. Bunun arasında yarı finale adapte olmamız gerekiyor. Galatasaray olarak kupayı kazanmamız gerekiyor. Biz hazırlıklarımızı yaptık, maçta da büyük bir rakibe karşı oynayacağımızın farkında olarak sahaya çıkmak ve finale yükselik kupayı kazanmak istiyoruz."
"MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Anthony Nwakaeme: "Eksik oyuncularımız var. Aramızda olmayan arkadaşlar var ama en önemlisi Trabzonspor forması yarın sahada olacak. Galatasaray gibi maçlar futbola daha farklı bir tat katabiliyor. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Trabzonspor oynadığı her maçı, her kupayı kazanmak ister."
"KAMP DÖNEMİ YAPAMADIK"
Okan Buruk: "Kamp dönemi yapamadık. Birkaç antrenman yaptık. Oyuncular biraz dinlendi. Yoğun tempodan çıktılar. Maç haftası gibi bir şey oldu bizim için. Bir kamp dönemi geçirsek daha farklı bir şeyi var ilerleyen dönemler için. Şu andaki durum itibarıyla biraz daha hazırlık maçı görmek... Tabii önemli maçlar ama sezona hazırlık maçı gibi görmek lazım. Sakatlık riski olması, lig için, Avrupa için... Buralara inşallah sakatlıksız girmek önemli ve değerli. Oralara hazırlanmak daha değerli olabilirdi. Hazırlık gibi ama çok ciddi bir hazırlık gibi... En iyi kadromuzla çıkacağız ama bir yandan da ligde kazandığımız tempoyu devam ettirme maçı gibi olacak. En önemlisi maçı sakatlıksız geçirmek."
"CEZALANDIRILDIK GİBİ GÖZÜKÜYOR"
Fatih Tekke: "Geçen senenin başarılı takımları... Normalde ödüllendirilmesi gerekirken cezalandırıldık gibi gözüküyor ama takvim bu. Trabzonspor olarak kamp yapmadık ama dinlenmeden sonra olabilecek en uygun fiziksel antrenmanları yaptık. Birkaç gün yoğun geçti. Olabilecek, mevcut oyuncularla 11'i bulmaya çalıştık. Galatasaray'a karşı neler yapabiliriz, farklılıklar olacak. Tekrar tekrar tekrar... Bakalım ne olacak."
ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİN CEVAP
"3 sezon Fenerbahçe ile yarıştınız. Bu sezon yarışa Trabzonspor'un da dahil olması sizi mutlu etti mi?"
- Okan Buruk: "Futbol açısından bir teknik adam olarak, ne kadar çok takım bu yarışın içinde olursa aslında mutlu ediyor. Trabzonspor'un performansı değerli ve önemli. Geçen seneden beri performansları yükseliyor. Hep üstüne koyarak gittiler. Bir futbol adamı olarak beni mutlu ediyor tabii ki. Elbette bu bir yarış ve rakipsiniz. O takımı geçmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Maçlarını seyrederken puan kaybetmesini istiyorsunuz ama sert yarışın içinde çok fazla yol var. Beşiktaş çok uzak gözükse de sonuçta futbol bu. Samsunspor ve Beşiktaş da bu yarışa yakın. Bu yarışın içinde hala olan takımlar. Biz Galatasaray olarak bu dönemde çok fazla taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu yarışı doğru yürütebilmek için birlikteliğe ihtiyacımız var. Duyguyu yakalamak için güçlü olmamız gereken zamanlar. Bu süreçte kaosa ihtiyacımız yok, birlikte olmaya ihtiyacımız var. Birbirimize sıkı sarılmalıyız. Çok önemli bir aydayız ve bu ayda birlikte olmaya çok ihtiyacımız var."
SAKATLIĞI VE HAGI'YE MEKTUBU
Mauro Icardi: Zor bir sakatlık yaşadım. İyi döndüm diyebiliriz 7-8 ay içerisinde. Bu süreç içinde tedavimde sağlık ekibi ve teknik ekip bana çok destek oldu, çok yardımcı oldu. Dakikalar da almaya başladım. Şu an çok daha iyi noktadayım.
Hagi'nin mektubu benim için büyük bir onur. Bir döneme imza atmış büyük bir insan. Galatasaray ailesi için önemli bir kişilik. Onun rekorunu kırmak büyük bir onur. İleride de benim rekorum kırılacak, bu da futbolun güzel yanlarından bir tanesi. Ben bu hikayenin parçası olduğum için büyük bir onur duyuyorum."
"OYNAMAK İSTERİM"
Anthony Nwakaeme: "Antrenmanlara uzun süredir devam ediyorum. Hocamızın büyük yardımı ve sabrı oldu. Sağlık ekibi bana çok iyi davrandı. Yüzde yüzüm diyemem, uzun süredir maç oynamadım. Hocamızın ihtiyacı olursa girip oynamak isterim."
"DIŞARIDAN GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ DEĞİL"
Fatih Tekke: "Kadro yapılanmaları, sizin dışarıdan gördüğünüz, okuduğunuz, anlattığınız gibi değil. Bu sakatlıkları öngörmekte bir problem yok, konuşmakta da bir problem yok. Koşullar, mali yapılar, oyuncuların istekleri, oyun formasyonuna uygunlukları, geç kalınmışlık gibi bir sürü neden var. Normalde sezon başında ortaya koyduğumuz bir kadro var. O kadronun kaçta kaçı bizimle, onu ben biliyorum, sizin bilmenize gerek yok. Kulüplerimiz de maalesef, yaşadıklarım üzerinden söylüyorum, söylediğiniz gibi olmuyor. Fatih Hoca al dedi alınmıyor diye bir şey yok. Bizim açımızdan daha zor bu işler. İyi bir oyuncuyu alırken belli maliyetler ödemek zorundasınız. Şu an o güçte değiliz biz. Devre arasında normalde bizimle olması gereken oyuncular vardı. Bazen beğendiğimiz, bizi beğenmiyor. Transfer işi kolay değil, özellikle devre arasında. Oyunculuğu öncesinde koyduğum kriterler var, ahlaki olarak kulübe ve bana uygun olacak. Bunları bulmak kısa sürede mümkün değil. Başkanımız da çok arzu ediyor. Her istediğiniz olacak bir alan değil. Bizim insanımız futbolu çok seviyor doğru ama dünyada da bizim futbolumuza bir bakış var. Dışarıdan bizim kulüplerimize bir bakış var. Yukarıda falan değil bu. Kimse sesli söylemiyor, ben söylemiyorum. Aşağılarda... Çünkü oyunu ve futbolu konuşmuyoruz. Ben konuşunca absürt olacak."
Fatih Tekke: "Türkiye'ye istediğiniz maliyetlerde, istediğiniz kalitede oyuncu almak mümkün değil. 1 değerindeki oyuncuya 5 verip alabiliyorsunuz. Yanılıyor muyum ağabey?"
Okan Buruk: "Haklısın öyle."
Fatih Tekke: "Öyle! Bu ülke futbolunun gerçeği, yaşıyoruz biz."
"TUTUMLU OLMAK ZORUNDAYIZ"
Fatih Tekke: "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu konuda bizden daha fazla para harcayabiliyor, tutumlu olmak zorundayız biz. Bizim şartlarımız daha kısıtlı. Benim olduğum dönemde oyunun üzerinden... Oyun! Yetecek mi bilmiyorum. Bir şeyler denemek, değer katmak ve bunun üzerinden konuşmak. Amacım bu."
BASIN TOPLANTISINDA O DİYALOG
Okan Buruk'tan Fatih Tekke'ye: "Sen hızını aldın, sen cevap ver."
Fatih Tekke: "Uzun sordun, soruyu unuttum."
Okan Buruk: "Sorular bitmiyor."
"ZARAR GÖRECEĞİMİ SÖYLEDİM"
Fatih Tekke: "1-2 oyuncu eksik kaldığımda çok zarar göreceğimi söyledim, şu anda 9 oyuncu eksik. Benim ilk geldiğim gün şey söyledim, değiştirmeyeceğim şeyle ilgilenmiyorum. Orada oyuncular var, oynayacaklar. Oyun, böyle bir oyun. Bir gol atarsın hayatın değişir, bir gol kurtarırsın değişir. Bu kadrodaysan genç yaşlı önemi yok, güvenim tam. İşin gerçeği tabii ki var. Çok kaliteli bir takıma karşı oynuyorsun. Anlar önemli, 90 dakika sürdürebilirsek o mücadeleyi, bu Trabzon'a ait bir şey."
"ÜZEN ŞEYLER OLUYOR"
Fatih Tekke: "Beni üzen şeyler oluyor. Çok beğendiğim bir oyuncu çok para istiyor, acayip üzülüyorum. Bizde olsa çok iyi olur diyorum ama üzülüyorum. Mağlup olduğumuz zaman deli oluyorum."
"İNSANLIĞI KURTARMIYORUZ!"
Fatih Tekke: "Yaptığımız işle insanlığı falan kurtarmıyoruz. Bir oyun oynuyoruz. İnsanlar açlıktan susuzluktan, savaştan ölüyor. Doktorlarımız, öğretmenlerimiz var. Yaptığımız bir şey var, insanların bu oyundan keyif almasını sağlamak. Tribüne geldiğinde bunu benimsemiyorum, birine küfür ettiği, başkasını üzdüğü... Bunu kabul etmiyorum. Biri muhakkak kaybedecek. İnsanları mutlu etmek için yaptığımız profesyonel bir iş. Biz insanız, insanlar hata yaparlar. Birbirimize saygılı olalım. Bu ülkenin çok özel değerleri var. Onlardan uzaklaştırıcı, bu oyunu böyle kurdular, biz yakınlaştırmak için hareket edelim. Trabzonspor şampiyon oldu. 3 sene mi ne geçti. Ne konuşuyorum burada. Okan Hoca 3 sene arka arkaya şampiyon oldu, 2 maç kötü gidince, eleştiriliyor, hem de nasıl... Teknik adamlık öyle basit bir şey değil, çok zor bir iş."
Fatih Tekke: "Teknik adamlık öyle basit bir şey değil, çok zor bir iş. Ben 10 kilo kaybettim."
Okan Buruk: "Ben kilo aldım hocam."
Fatih Tekke: "Sende bu kadar para, bu kadar oyuncu varsa alırsın tabii. Sen kilo almayacaksın da ben mi alacağım."
Okan Buruk: "Gaziantep'te kilodan bahsetmeyelim."
TRANSFER SÖZLERİ
Okan Buruk: "Transfer... Çok doğru şeyler söyledi Fatih Hoca. Transfer dönemi, kulüpler için çok zor gerçekten. Dışarıdan kolay gözüküyor. Her istediğiniz oyuncuyu alabilirsiniz gibi görünüyor ama çok detay var. Getireceğiniz her oyuncunun o kalitede olması gerekiyor. Çok deneme şansınız olmuyor. Biz bunun biraz son yıllarda çok sıkıntılar yaşadık. İlk defa bu sene transferde 5 oyuncu aldık, 5 tane oyuncu direk kadroda oynatabildiğimiz oyuncular. Bu transfer döneminde de bunu istiyoruz. Bu maç transfer döneminin ortasında. Önemli bir kadroya sahibiz. Güçlendireceğimiz oyuncular var. Hiç bilemediğiniz süreçlerden geçiyorsunuz. 2-3 hafta önce 8-9 oyuncu eksildi kadrodan. Bu da ders oluyor. Bu süreçleri atlatmak zor oluyor ama devre arasında da buralara, kadroyu genişletecek oyuncular eklemek istiyoruz. Bu süreçte de kadro yapımızı koruyarak ve üstüne önemli oyuncular için çalışmalar yapıyoruz. Net, direk katkı sağlayacak oyuncular üzerinde çalışıyoruz."
İKİ AYRILIĞI AÇIKLADI
Okan Buruk: "Berkan Kutlu bize veda etti. Ayrıldı. Teşekkür ediyorum ona. Yusuf Demir ile konuştuk. Yollarımızı ayırma kararı verdik."
Okan Buruk: "Türk futbolundaki hataları ne kadar düzeltebiliriz. Düşmanlığı, kini nasıl kaldırabiliriz? Sokakta, her yerde beraberiz. Taraftarlar çok iç içe ama stadyumdaki şiddetin önüne geçemiyoruz. Önce aynaya bakacağız ve sonra ortamı sakinleştirmek için bir şans var. Futbol önemli ve değerli. Bu kadar önemli olan sporun içerisinde de gündemi meşgul eden sadece futbol oluyor."
"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Mauro Icardi: "Geçen sene kupada yoktum, o beni üzmüştü. Takıma her gün destek olmaya çalıştım. Kupa için bugün buradayız. Yeniden buradayız. Yarın kazanmak ve finalde de kupayı kaldırmak istiyoruz. Galatasaray zaten çok büyük, onu daha da büyük yapmak istiyoruz. Bunun için kupalar kaldırmak gerekiyor. Yarın da bu maçı kazanıp finale çıkmak ve oradan kupayı kazanmak istiyoruz."
GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA
Mauro Icardi: "Şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var kontratımda. Kulüp ve benim için en iyisini neyse konuşacağız mutlaka zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim."
Mauro Icardi: "Gol atmak isterim. Benim sevdiğim şey bu. Genel olarak bir rekor kıracağım Hagi'ye karşı, 2 gol kaldı, en çok gol atan yabancı oyuncu olacağım."
Okan Buruk: "Kupa kazanmak önemli, kupa kaldırma sevincini oyuncularıma da söyledim. Kupayı direkt bize vermek daha doğru olurdu gibi geliyor bana."
DAVIDE FRATTESİ
Okan Buruk: "Transferi ne kadar gizlerseniz o kadar iyi ama maalesef ülkemizde zor. İlgilendiğimiz oyuncularla ilgili haberler çıkıyor ama ilgilenmediğimiz oyuncularla ilgili de haberler çıkıyor. Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı. Şu anda tam olarak o profilde bir oyuncu birinci hedefimiz değil. Birçok oyuncu çıkıyor. Yüzde 20'si 30'u doğru ama diğerleri hiç bilmediğimiz, görüşmediğimiz oyuncular."
Okan Buruk: "Transferde iyi oyuncular ilk hedefimiz, en iyi oyuncuları alabilmek. Bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Kulübü, oyuncuyu ikna etmek gerekiyor. Devam eden turnuvalar var. Afrika Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi... Bizim de 21-28'inde maçlarımız var. Takımlar da oyuncu kaybetmek istemiyor. Transfer döneminin bu anlamda zorlukları var. Başkanımız, yönetimimiz, özellikle Abdullah Kavukcu çalışıyor. Bize yakışacak, mutlu edecek, takıma katkı sağlayacak oyuncular alacağımızı düşünüyorum. Uzun zamandır çalışmalarımız var. Çok hızlı bitmiyor. Bu sene transferde 5 oyuncu aldık, 5'i de katkı sağlıyorlar. Bunu yakalamak çok önemli. Daha önce bu sıkıntıları yaşadık, alıyorsunuz gönderiyorsunuz. Üzerimizde bir baskı var ama iyi ve doğru oyuncu almak önemli."
"HIZLICA BİTMESİNİ İSTİYORUZ"
Okan Buruk: "Biz de transferin hızlıca bitmesini istiyoruz, belki 2-3 gün sonra, belki 1 hafta. O hıza tek başına karar veremiyorsunuz. Karşınızda bir kulüp var. Ekonomik yönleri de var. İlk başta yüksek paralar isteniyor. Devamında pazarlık da var. Çok büyük paralar konuşuluyor. Maalesef, söylenen rakamlara inanamıyorum. Çok yükseldi istekler. İyi oyuncular 15-20 milyon Euro'dan başlıyor. 2-3 sene önce bu paraları çıkarmak zordu. Şu anda veriyorsunuz, vermeye çalışıyorsunuz. Piyasa ve fiyatlar çok yükseliyor. Sadece bonservis değil oyuncu maaşları için de geçerli. Kulüplerin bunu döndürmesi kolay değil ama büyük fedakarlıklar yapılıyor. En kısa zamanda bu kadroyu güçlendirmek için çok çalışıyoruz. Taraftarımızı mutlu edeceğiz."
EREN ELMALI
Okan Buruk: "Eren Elmalı çok profesyonel. Çalışma temposunu hiç bırakmadı. Çok iyi bir karakter. Çok özledi futbolu. Çok özlediği için Trabzonspor'a karşı ilk 11'de başlayacak."
