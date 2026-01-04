Nando De Colo, Fenerbahçe'ye geri döndü!

Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Nando De Colo'yu yeniden kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, Nando De Colo'nun transferini açıkladı.
Ciritci, "Nando De Colo, camiamıza hayırlı olsun. Sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık." dedi.
Cem Ciritci, "Nando de Colo, camiamıza hayırlı olsun. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu, bundan sonra bizim için mücadele edecek. Anlaşma sezon sonuna kadar. Maçı bir diğer yeni transfer Chris'le birlikte izledik. Artık onun sağlık kontrolleri ve yasal işlemleri için bekliyoruz. Ondan sonrası da hocanın takdiri. Transferlerde ince eleyip sık dokuyoruz. Bu uyumu bozmak istemiyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Bence nokta atışı 2 transfer yaptık. Zaten iyi olan takıma katkı vereceklerini düşünüyorum. Yine Dörtlü Final'in en büyük adayı biziz." sözlerini sarf etti.
ASVEL'DEN AÇIKLAMA
ASVEL'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin teklifini değerlendiren Nando De Colo, bu fırsatı kaçırmak istemedi ve LDLC ASVEL de oyuncunun isteklerine saygı duyarak bu teklife karşı çıkmadı." denildi.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Fenerbahçe, Nando De Colo'yu açıklamasının ardından yıldız isim için paylaşım yaptı.
Nando De Colo, 2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş, ardından Fransa'ya dönerek ASVEL'de kariyerini sürdürmüştü. İki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan deneyimli guardın adresi yeniden Fenerbahçe oldu.
De Colo, bu sezon ASVEL'in en etkili oyuncusu konumunda. EuroLeague'de 13.6 sayı, 2.1 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları yakalayan Fransız yıldız, 17.8 verimlilik puanı (PIR) ile ligin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor ve EuroLeague PIR sıralamasında 11. basamakta bulunuyor.
