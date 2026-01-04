04 Ocak
Leeds United-M. United
1-1
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
0-282'
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
3-1
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
0-1
04 Ocak
Alverca-Famalicao
0-09'
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
3-2
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
3-0
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
2-2
04 Ocak
PSG-Paris FC
1-0DA
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
0-2
04 Ocak
Derby County-Wrexham
1-2
04 Ocak
Hull City-Watford
0-0ERT
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
4-0
04 Ocak
Millwall-Swansea City
2-1
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
0-2
04 Ocak
Fas-Tanzanya
1-0
04 Ocak
Lorient-Metz
1-1
04 Ocak
Everton-Brentford
2-4
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
1-1
04 Ocak
Fulham-Liverpool
2-2
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
2-0
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
1-1
04 Ocak
M.City-Chelsea
1-1
04 Ocak
Sevilla-Levante
0-3
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
5-1
04 Ocak
Mallorca-Girona
1-2
04 Ocak
Le Havre-Angers
2-1
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
0-040'
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-2
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
1-0
04 Ocak
Verona-Torino
0-3
04 Ocak
Inter-Bologna
1-0DA
04 Ocak
Marsilya-Nantes
0-2
04 Ocak
Brest-Auxerre
2-0
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Nando De Colo, Fenerbahçe'ye geri döndü!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, eski oyuncuları Nando De Colo ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını açıkladı.

calendar 04 Ocak 2026 23:00 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 23:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Nando De Colo, Fenerbahçe'ye geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Nando De Colo'yu yeniden kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, Nando De Colo'nun transferini açıkladı.

Ciritci, "Nando De Colo, camiamıza hayırlı olsun. Sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık." dedi.


Cem Ciritci, "Nando de Colo, camiamıza hayırlı olsun. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu, bundan sonra bizim için mücadele edecek. Anlaşma sezon sonuna kadar. Maçı bir diğer yeni transfer Chris'le birlikte izledik. Artık onun sağlık kontrolleri ve yasal işlemleri için bekliyoruz. Ondan sonrası da hocanın takdiri. Transferlerde ince eleyip sık dokuyoruz. Bu uyumu bozmak istemiyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Bence nokta atışı 2 transfer yaptık. Zaten iyi olan takıma katkı vereceklerini düşünüyorum. Yine Dörtlü Final'in en büyük adayı biziz." sözlerini sarf etti.

ASVEL'DEN AÇIKLAMA

ASVEL'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin teklifini değerlendiren Nando De Colo, bu fırsatı kaçırmak istemedi ve LDLC ASVEL de oyuncunun isteklerine saygı duyarak bu teklife karşı çıkmadı." denildi.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe, Nando De Colo'yu açıklamasının ardından yıldız isim için paylaşım yaptı.



Nando De Colo, 2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş, ardından Fransa'ya dönerek ASVEL'de kariyerini sürdürmüştü. İki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan deneyimli guardın adresi yeniden Fenerbahçe oldu.

De Colo, bu sezon ASVEL'in en etkili oyuncusu konumunda. EuroLeague'de 13.6 sayı, 2.1 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları yakalayan Fransız yıldız, 17.8 verimlilik puanı (PIR) ile ligin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor ve EuroLeague PIR sıralamasında 11. basamakta bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.