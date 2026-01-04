04 Ocak
Leeds United-M. United
1-1
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
0-281'
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
3-1
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
0-1
04 Ocak
Alverca-Famalicao
0-08'
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
3-2
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
3-0
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
2-2
04 Ocak
PSG-Paris FC
1-0DA
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
0-2
04 Ocak
Derby County-Wrexham
1-2
04 Ocak
Hull City-Watford
0-0ERT
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
4-0
04 Ocak
Millwall-Swansea City
2-1
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
0-2
04 Ocak
Fas-Tanzanya
1-0
04 Ocak
Lorient-Metz
1-1
04 Ocak
Everton-Brentford
2-4
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
1-1
04 Ocak
Fulham-Liverpool
2-2
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
2-0
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
1-1
04 Ocak
M.City-Chelsea
1-1
04 Ocak
Sevilla-Levante
0-3
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
5-1
04 Ocak
Mallorca-Girona
1-2
04 Ocak
Le Havre-Angers
2-1
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
0-039'
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-2
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
1-0
04 Ocak
Verona-Torino
0-3
04 Ocak
Inter-Bologna
1-0DA
04 Ocak
Marsilya-Nantes
0-2
04 Ocak
Brest-Auxerre
2-0
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın serisini bitirdi

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'ne 13'te 13 ile başlayan Beşiktaş Gain'i mağlup ederek serisini bitirdi.

calendar 04 Ocak 2026 20:21 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 23:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 101-87 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 12. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise ilk yenilgisini yaşadı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakada siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri doldurdu.


Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Chris Silva da karşılaşmayı izledi.

Müsabaka karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe Beko, Tucker'la rakip potada etkili olurken, Beşiktaş GAİN ise uzun mesafeli atışlarda isabet sağlarken televizyon molasına 15-11'lik Beşiktaş GAİN üstünlüğüyle girildi. Molanın ardından oyunda üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, 21-20 öne geçti. Son bölümde pota altında etkili olan Beşiktaş GAİN, ilk çeyreği 24-23 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda iki ekip de rakip pota altında sayı üretmeyi başardı. Siyah-beyazlılar; Zizic ve Mathews ile sayı bulurken, Fenerbahçe Beko ise Tucker ve Tarık Biberovic'le etkili oldu. Televizyon molasına 38-35'lik Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle girildi. Sarı-lacivertliler molanın ardından Tarık Biberovic ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla farkı 7 sayıya çıkardı: 36-43. Farkın 7'ye yükselmesinin ardından Beşiktaş GAİN molaya gitti. Mola dönüşü savunmada etkili olan siyah-beyazlılar, 9-1'lik seri yakalayarak öne geçti: 45-44. Son bölümde her iki takım da serbest atışlardan sayı bulurken Fenerbahçe Beko, devreyi 48-47 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda hızlı başlayıp savunmada etkili olan sarı-lacivertliler, dış atışlarda da Tucker ve Tarık Biberovic'in isabetleriyle farkı 12 sayıya çıkardı: 56-68. Molanın ardından Beşiktaş GAİN'in top kayıplarında Fenerbahçe Beko hızlı hücumlarda basket bulurken, son periyoda da 20 sayı farkla önde girdi: 62-82.

Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın son çeyreğine hızlı başladı. Jantunen, Tucker ve Hall ile sayı bulan sarı-lacivertliler, ilk 2 dakikalık bölümde skoru 90-64'e getirirken, siyah-beyazlı takım molaya gitti. Molanın ardından savunmada etkili olan Beşiktaş GAİN, 13-3'lük seri yakaladı: 77-93. Müsabakanın bitimine 4 dakika 53 saniye kala, hakemler 3. kez anons yapılmasını isteyerek soyunma odasına gitti ve oyun 15 dakika durdu. Hakemlerin parkeye dönmesinin ardından oyun tekrar başladı. Kalan sürede Beşiktaş'ın farkı eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 101-87 galip ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

Beşiktaş GAİN: Mathews 12, Dotson 13, Yiğit Arslan 5, Vitto Brown 14, Zizic 10, Berk Uğurlu 2, Morgan 17, Lemar 7, Canberk Kuş 2, Anthony Brown 5

Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 27, Melih Mahmutoğlu 10, Tarık Biberovic 11, Melli, Birch 2, Metecan Birsen 11, Baldwin 14, Mert Emre Ekşioğlu, Boston 7, Jantunen 6, Hall 13, Yiğit Hamza Mestoğlu

1. Periyot: 24-23

Devre: 47-48

3. Periyot: 62-82

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
