04 Ocak
Leeds United-M. United
1-1
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
3-1
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
0-0DA
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
3-2
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
3-0
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
2-2
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
0-2
04 Ocak
Derby County-Wrexham
1-2
04 Ocak
Hull City-Watford
0-0ERT
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
4-0
04 Ocak
Millwall-Swansea City
2-1
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
0-2
04 Ocak
Fas-Tanzanya
1-0
04 Ocak
Lorient-Metz
1-1
04 Ocak
Everton-Brentford
2-4
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
0-164'
04 Ocak
Fulham-Liverpool
2-2
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
2-0
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
1-1
04 Ocak
M.City-Chelsea
1-060'
04 Ocak
Sevilla-Levante
0-3
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
5-1
04 Ocak
Mallorca-Girona
0-162'
04 Ocak
Le Havre-Angers
2-1
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-2
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
1-0
04 Ocak
Verona-Torino
0-290'
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
0-2
04 Ocak
Brest-Auxerre
2-0
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Okan Buruk'tan Davide Frattesi açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Inter'den orta saha oyuncusu Davide Frattesi ile ilgili bir girişimleri olmadığını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'daki Trabzonspor maçı öncesi konuştu.

Transfer için de konuşan Okan Buruk, Inter'den Davide Frattesi için bir girişimleri olmadığını söyledi.

Okan Buruk, "Transferi ne kadar gizlerseniz o kadar iyi ama maalesef ülkemizde zor. İlgilendiğimiz oyuncularla ilgili haberler çıkıyor ama ilgilenmediğimiz oyuncularla ilgili de haberler çıkıyor. Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı. Şu anda tam olarak o profilde bir oyuncu birinci hedefimiz değil. Birçok oyuncu çıkıyor. Yüzde 20'si 30'u doğru ama diğerleri hiç bilmeğimiz, görüşmediğimiz oyuncular." dedi.


Transfer ile ilgili sözlerine devam eden Okan Buruk, "Transferde iyi oyuncular ilk hedefimiz, en iyi oyuncuları alabilmek. Bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Kulübü, oyuncuyu ikna etmek gerekiyor. Devam eden turnuvalar var. Afrika Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi... Bizim de 21-28'inde maçlarımız var. Takımlar da oyuncu kaybetmek istemiyor. Transfer döneminin bu anlamda zorlukları var. Başkanımız, yönetimimiz, özellikle Abdullah Kavukcu çalışıyor. Bize yakışacak, mutlu edecek, takıma katkı sağlayacak oyuncular alacağımızı düşünüyorum. Uzun zamandır çalışmalarımız var. Çok hızlı bitmiyor. Bu sene transferde 5 oyuncu aldık, 5'i de katkı sağlıyorlar. Bunu yakalamak çok önemli. Daha önce bu sıkıntıları yaşadık, alıyorsunuz gönderiyorsunuz. Üzerimizde bir baskı var ama iyi ve doğru oyuncu almak önemli." diye konuştu.

"HIZLICA BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

52 yaşındaki teknik adam, "Biz de transferin hızlıca bitmesini istiyoruz, belki 2-3 gün sonra, belki 1 hafta. O hıza tek başına karar veremiyorsunuz. Karşınızda bir kulüp var. Ekonomik yönleri de var. İlk başta yüksek paralar isteniyor. Devamında pazarlık da var. Çok büyük paralar konuşuluyor. Maalesef, söylenen rakamlara inanamıyorum. Çok yükseldi istekler. İyi oyuncular 15-20 milyon Euro'dan başlıyor. 2-3 sene önce bu paraları çıkarmak zordu. Şu anda veriyorsunuz, vermeye çalışıyorsunuz. Piyasa ve fiyatlar çok yükseliyor. Sadece bonservis değil oyuncu maaşları için de geçerli. Kulüplerin bunu döndürmesi kolay değil ama büyük fedakarlıklar yapılıyor. En kısa zamanda bu kadroyu güçlendirmek için çok çalışıyoruz. Taraftarımızı mutlu edeceğiz." açıklamasında bulundu.

