İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham, sahasında Sunderland ile karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.



Karşılaşmada ev sahibi Tottenham, 30. dakikada Ben Davies ile 1-0 öne geçti. Sunderland, bu gole 80. dakikada Brian Brobbey ile cevap verdi.



Bu sonucun ardından Tottenham 27, Sunderland 30 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Bournemouth deplasmanına gidecek. Sunderland, Brentford deplasmanına gidecek.



