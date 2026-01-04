Fas'a çeyrek finali Brahim Diaz getirdi

Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu'nda Fas ile Tanzanya karşı karşıya geldi. Rabat Prens Moulay Abdullah Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fas 1-0'lık skorla kazandı.
Fas'a turu getiren golü 64. dakikada Brahim Diaz kaydetti.
Fenerbahçe'nin Faslı forveti En-Nesyri, 77. dakikada El Kaabi yerine oyuna dahil oldu.
Fas adını çeyrek finale yazdırdı. Tanzanya ise turnuvaya veda etti.
Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi Güney Afrika - Kamerun maçı galibi olacak.
