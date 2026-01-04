2026 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Güney Afrika ile Kamerun karşı karşıya geldi. Kamerun Al Medina Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Junior Tchamadeu ve 47. dakikada Christian Kofane kaydetti. Güney Afrika'nın tek golünü 88. dakikada Evidence Makgopa attı.



Kamerun'da Başakşehirli Olivier Kemen, 79. dakikada oyuna dahil oldu. Beşiktaş'tan Genoa'ya giden Jean Onana ise maçta süre bulmadı.



Bu sonucun ardından Kamerun, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Güney Afrika, turnuvaya veda etti.



Kamerun, çeyrek finalde Fas ile yarı final için mücadele verecek.



