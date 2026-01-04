İtalya Serie A 18. hafta karşılaşmasında Fiorentina, sahasında Cremonese ile karşılaştı. Fiorentina, Artemio Franchi'de oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Moise Kean attı.
Fiorentina, bu galibiyetle birlikte ligde 12 puana yükseldi ve son sıradan kurtuldu.
Ligin gelecek haftasında Fiorentina, Lazio deplasmanına gidecek. Cremonese, sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Moise Kean attı.
Fiorentina, bu galibiyetle birlikte ligde 12 puana yükseldi ve son sıradan kurtuldu.
Ligin gelecek haftasında Fiorentina, Lazio deplasmanına gidecek. Cremonese, sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.
Moise Bioty Kean
85'te girdi, 90+2'de Fiorentina'ya 18. haftada 2. galibiyetini getirdi.pic.twitter.com/BoQlFSBUEy
— Sporx (@sporx) January 4, 2026