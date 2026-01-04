Jonas Svensson, eski takımına doğru

Beşiktaş'ta Jonas Svensson defteri kapanıyor.
Antalya kampına dahil edilmeyen Norveçli futbolcuyla sözleşme fesih görüşmelerinde anlaşma sağlanırken, 32 yaşındaki oyuncunun yeni takımı belli oldu.
ESKİ TAKIMINA DÖNÜYOR
Buna göre Jonas Svensson, 9 yıl önce veda ettiği ve altyapısından yetiştiği Rosenborg'a geri dönüyor.
Karşılıklı sözleşme feshinin yakın zamanda resmiyete kavuşması bekleniyor.
SEZON KARNESİ
Deneyimli sağ bek Beşiktaş kariyerinde siyah-beyazlı formayla 71 maça çıkarken 1 gol atıp 6 da asist yaptı.
Antalya kampına dahil edilmeyen Norveçli futbolcuyla sözleşme fesih görüşmelerinde anlaşma sağlanırken, 32 yaşındaki oyuncunun yeni takımı belli oldu.
ESKİ TAKIMINA DÖNÜYOR
Buna göre Jonas Svensson, 9 yıl önce veda ettiği ve altyapısından yetiştiği Rosenborg'a geri dönüyor.
Karşılıklı sözleşme feshinin yakın zamanda resmiyete kavuşması bekleniyor.
SEZON KARNESİ
Deneyimli sağ bek Beşiktaş kariyerinde siyah-beyazlı formayla 71 maça çıkarken 1 gol atıp 6 da asist yaptı.