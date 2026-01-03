03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
0-146'
03 Ocak
Benfica-Estoril
0-03'
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
3-1
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
0-05'
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
1-3
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-1
03 Ocak
Wolves-West Ham United
3-0
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-1
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
1-235'
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
1-1
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
1-135'
03 Ocak
Brighton-Burnley
2-0
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Galatasaray Çağdaş Faktoring, seriyi sürdürdü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-68 mağlup etti.

calendar 03 Ocak 2026 19:48 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 20:00
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray Çağdaş Faktoring, seriyi sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-68 mağlup etti. Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Benhür İrcel, Erdoğan Çelebi

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 10, Ayşe Cora Yamaner 16, Johannes 3, Elif Bayram 2, Juhasz 11, Williams 9, Sude Yılmaz 2, Gökşen Fitik 3, Sehernaz Çidal 5, Derin Erdoğan 4, Zeynep Şevval Gül, Kuier 14

Çimsa ÇBK Mersin: Vanloo 7, Büşra Akbaş, Sinem Ataş 12, Geiselsöder 10, Burke 15, Manolya Kurtulmuş 11, Asena Yalçın 3, Juskaite 1, Sventoraite 9

1. Periyot: 18-20

Devre: 42-35

3. Periyot: 63-49

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.