Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi motivasyon

Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, Gaziantep'te oynanacak mücadeleye büyük önem veriyor. Öyle ki Okan Buruk ve ekibi, kritik maça özel olarak hazırlandı. Lige verilen arada oyuncuları bireysel programlar ile hazır tutan teknik heyetin konsantrasyonu da üst seviyede.
TEK HEDEF 4. KEZ "ÜÇLEME"
Trabzonspor'u yenerek adını 10 Ocak'taki finale yazdırmak isteyen Aslan, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından bu organizasyonda mutlu sona ulaşarak 'üçleme' yapma hedefinde...
Kulüp tarihinde dördüncü kez bu başarıya ulaşabilir. Daha önce 1992-1993 (Feldkamp-Hollmann). 2014-2015 (Hamza Hamzaoğlu) ve 2018- 2019'da (Fatih Terim) 'üçleme' yapılmıştı.
GAZİANTEP'TE SAKATLIK KORKUSU
Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor'la karşılaşacağı Gaziantep'te ağır kış koşulları yaşanıyor. Yoğun kar yağışından etkilenen şehirde gözler ise Gaziantep Stadyumu'na çevrildi. Teknik heyet olumsuz şartların bulunduğu stadyumda sakatlık yaşanmasından korkuyor. Bu sebeple oyunculara daha dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.
Sarı-kırmızılılar, Gaziantep'te oynanacak mücadeleye büyük önem veriyor. Öyle ki Okan Buruk ve ekibi, kritik maça özel olarak hazırlandı. Lige verilen arada oyuncuları bireysel programlar ile hazır tutan teknik heyetin konsantrasyonu da üst seviyede.
TEK HEDEF 4. KEZ "ÜÇLEME"
Trabzonspor'u yenerek adını 10 Ocak'taki finale yazdırmak isteyen Aslan, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından bu organizasyonda mutlu sona ulaşarak 'üçleme' yapma hedefinde...
Kulüp tarihinde dördüncü kez bu başarıya ulaşabilir. Daha önce 1992-1993 (Feldkamp-Hollmann). 2014-2015 (Hamza Hamzaoğlu) ve 2018- 2019'da (Fatih Terim) 'üçleme' yapılmıştı.
GAZİANTEP'TE SAKATLIK KORKUSU
Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor'la karşılaşacağı Gaziantep'te ağır kış koşulları yaşanıyor. Yoğun kar yağışından etkilenen şehirde gözler ise Gaziantep Stadyumu'na çevrildi. Teknik heyet olumsuz şartların bulunduğu stadyumda sakatlık yaşanmasından korkuyor. Bu sebeple oyunculara daha dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.