03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-176'
03 Ocak
Wolves-West Ham United
2-033'
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-173'
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
0-017'
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
1-033'
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Tekerlekli Sandalye Basketbol'da Galatasaray, derbide galip!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Galatasaray Fuzul, Fenerbahçe İstanbul Jet'i 83-67 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Fuzul, sahasında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 83-67 mağlup etti.

Başakşehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Galatasaray Fuzul; Mahdi Abbasi, Ferit Gümüş, Enes Bulut, Lee Manning ve Ebru Akıcı beşiyle başladı. Mücadeleye dengeli başlayan iki takım arasında ilk çeyrek 24-22 Galatasaray Fuzul'un üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı da 42-39 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte oyun üstünlüğünü artıran Galatasaray Fuzul, son periyoda 67-54 önde girdi ve karşılaşmadan 83-67 galip ayrıldı. Galatasaray Fuzul'da Enes Bulut 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Ferit Gümüş ve Mete Sarı 17'şer sayı kaydetti. Mahdi Abbasi 12, Lee Manning ise 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı.



Bu sonuçla Galatasaray Fuzul, ligde oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe İstanbul Jet ise haftayı mağlubiyetle kapattı.

Galatasaray Fuzul, ligin 9. haftasında 10 Ocak Cumartesi günü Bağcılar Belediyesi'ne konuk olacak. Fenerbahçe İstanbul Jet ise 11 Ocak Pazar günü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü'nü ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.