Tekerlekli Sandalye Basketbol'da Galatasaray, derbide galip!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Fuzul, sahasında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 83-67 mağlup etti.





Başakşehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Galatasaray Fuzul; Mahdi Abbasi, Ferit Gümüş, Enes Bulut, Lee Manning ve Ebru Akıcı beşiyle başladı. Mücadeleye dengeli başlayan iki takım arasında ilk çeyrek 24-22 Galatasaray Fuzul'un üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı da 42-39 önde kapattı.





Üçüncü çeyrekte oyun üstünlüğünü artıran Galatasaray Fuzul, son periyoda 67-54 önde girdi ve karşılaşmadan 83-67 galip ayrıldı. Galatasaray Fuzul'da Enes Bulut 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Ferit Gümüş ve Mete Sarı 17'şer sayı kaydetti. Mahdi Abbasi 12, Lee Manning ise 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sonuçla Galatasaray Fuzul, ligde oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe İstanbul Jet ise haftayı mağlubiyetle kapattı.





Galatasaray Fuzul, ligin 9. haftasında 10 Ocak Cumartesi günü Bağcılar Belediyesi'ne konuk olacak. Fenerbahçe İstanbul Jet ise 11 Ocak Pazar günü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü'nü ağırlayacak.



