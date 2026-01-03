03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
1-1
03 Ocak
Benfica-Estoril
3-1
03 Ocak
Mali-Tunus
0-069'
03 Ocak
Senegal-Sudan
3-1
03 Ocak
Lille-Rennes
0-025'
03 Ocak
Nice-Strasbourg
1-1
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
1-3
03 Ocak
Atalanta-Roma
1-044'
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-1
03 Ocak
Wolves-West Ham United
3-0
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-1
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
0-029'
03 Ocak
Elche-Villarreal
1-3
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
1-1
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
2-3
03 Ocak
Brighton-Burnley
2-0
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Arsenal sol şeritte: Üst üste 5. galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Arsenal, deplasmanda Bournemouth'u 3-2 mağlup etti.

03 Ocak 2026
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında lider Arsenal, Bournemouth'a konuk oldu.

Vitality Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 3-2 kazandı.

Mücadeleye ev sahibi takım Evanilson'un 10. dakikada attığı golle 1-0 önde başladı. Arsenal, Gabriel Magalhaes ile 16. dakikada karşılık verdi.


Arsenal, Declan Rice ile 54'te öne geçti, 71'de yine Rice'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bournemouth, 77'de Eli Junior Kroupi ile farkı 1'e indirdi.

Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, 74. dakikada Evanilson'un yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte üst üste 5. galibiyetini elde eden lier Arsenal puanını 48 yaptı.

11 maçtır kazanamayan Bournemouth ise 23 puanda kaldı.

Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal, Liverpool'u konuk edecek. Bournemouth ise Tottenham'ı ağırlayacak.

 

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
