04 Ocak
Leeds United-M. United
15:30
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
15:00
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
15:00
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
15:00
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
18:00
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
18:00
04 Ocak
Derby County-Wrexham
18:00
04 Ocak
Hull City-Watford
18:00
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
18:00
04 Ocak
Millwall-Swansea City
18:00
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
18:00
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
18:00
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
16:00
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
14:30
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
17:00
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
17:00
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
18:00

Ahmet Çakar'dan Icardi yorumu

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın şampiyonluk için net favori olduğunu söyledi.

calendar 04 Ocak 2026 11:01 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 11:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ahmet Çakar, Galatasaray'ın şampiyonluk şansını ve Mauro Icardi'nin durumunu değerlendirdi.

Murat Özbostan'ın sorduğu, "Galatasaray, Süper Kupa'nın da ligin de yine favorisi olarak gösteriliyor. Buna katılıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Çakar, "Kesinlikle. Türkiye'de kadro kalitesi, taktik organizasyonu ve morali en yüksek takım." şeklinde yanıt verdi.

Mauro Icardi ile ilgili de görüşlerini dile getiren tecrübeli yorumcu, "Düşünebiliyor musunuz, Galatasaray'ın yedek santrforu Icardi. O Icardi, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ta olsa hem direkt oynar hem de leblebi gibi gol atar.

Kanatlara baktığımızda yedekleriyle birlikte çok önemli oyuncuları var. Pek tabii ki bu Galatasaray, hem Süper Kupa'da hem de ligde favoridir. Hatta Fenerbahçe ve Trabzonspor, ciddi takviyeler yapsalar bile asla kağıt üzerinde ikinci yarı başlarken favori olamazlar" şeklinde konuştu.

 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
