Ahmet Çakar'dan Icardi yorumu

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın şampiyonluk şansını ve Mauro Icardi'nin durumunu değerlendirdi.
Murat Özbostan'ın sorduğu, "Galatasaray, Süper Kupa'nın da ligin de yine favorisi olarak gösteriliyor. Buna katılıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Çakar, "Kesinlikle. Türkiye'de kadro kalitesi, taktik organizasyonu ve morali en yüksek takım." şeklinde yanıt verdi.
Mauro Icardi ile ilgili de görüşlerini dile getiren tecrübeli yorumcu, "Düşünebiliyor musunuz, Galatasaray'ın yedek santrforu Icardi. O Icardi, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ta olsa hem direkt oynar hem de leblebi gibi gol atar.
Kanatlara baktığımızda yedekleriyle birlikte çok önemli oyuncuları var. Pek tabii ki bu Galatasaray, hem Süper Kupa'da hem de ligde favoridir. Hatta Fenerbahçe ve Trabzonspor, ciddi takviyeler yapsalar bile asla kağıt üzerinde ikinci yarı başlarken favori olamazlar" şeklinde konuştu.
