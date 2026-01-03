03 Ocak
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'a mağlup oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Suudi Arabistan'a 34-29 yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'a mağlup oldu
A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Suudi Arabistan'a 34-29 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan ile oynayacağı 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme maçının hazırlıklarını THF Beykoz Spor Kompleksi'nde sürdüren milli takım, bu kapsamda Suudi Arabistan ile hazırlık maçı yaptı.

Beykoz Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 16-16 beraberlikle biterken, milliler, ikinci yarıda üstünlüğü rakibine kaptırdı ve sahadan 34-29 mağlup ayrıldı.


Milli takım, Suudi Arabistan ile yarın bir hazırlık maçı daha yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turunda Bulgaristan ile ilk maçını 7 Ocak'ta Şumnu kentinde yapacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 11 Ocak'ta Ordu'da oynanacak.

