03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
1-1
03 Ocak
Benfica-Estoril
3-1
03 Ocak
Mali-Tunus
4-3
03 Ocak
Senegal-Sudan
3-1
03 Ocak
Lille-Rennes
0-2
03 Ocak
Nice-Strasbourg
1-1
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
1-3
03 Ocak
Atalanta-Roma
1-0
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-1
03 Ocak
Wolves-West Ham United
3-0
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-1
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
0-2
03 Ocak
Elche-Villarreal
1-3
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
1-1
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
2-3
03 Ocak
Brighton-Burnley
2-0
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Potada dev derbi: Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

calendar 04 Ocak 2026 01:41 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 01:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Potada dev derbi: Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasındaki Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko derbisi oynanacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın öne çıkan mücadelesinde Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü görev alacak. Müsabaka, beIN SPORTS 5 ekranlarından yayınlanacak.

Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ligde 13'te 13 yaparak yoluna namağlup devam ediyor. Basketbol Süper Ligi'nde en iyi sezon başlangıcı rekorunu her hafta geliştiren Beşiktaş GAİN, derbiyi de kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor.


Fenerbahçe ise Süper Lig'de çıktığı 13 müsabakanı 11'ini kazandı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda galip gelerek rakibinin yenilmezlik serisini sonlandırmaya çalışacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.