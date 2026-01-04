Lille'e sahasında Rennes şoku!

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lille, Rennes'i konuk etti.



Stade Pierre-Mauroy'da oynanan maçı Rennes 2-0 kazandı.



Rennes'e galibiyeti getiren golleri 49'da Przemyslaw Frankowski ve 56'da Quentin Merlin kaydetti.



Lille'de milli kalecimiz Berke Özer 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte Rennes, ligdeki puanını 30'a çıkarırken Lille'in puanı ise 32'de kaldı.



Ligue 1'in gelecek haftasında Lille, PSG deplasmanına konuk olacak. Rennes ise evinde Le Havre ile karşılaşacak.