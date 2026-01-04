04 Ocak
Leeds United-M. United
15:30
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
15:00
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
15:00
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
15:00
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
18:00
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
18:00
04 Ocak
Derby County-Wrexham
18:00
04 Ocak
Hull City-Watford
18:00
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
18:00
04 Ocak
Millwall-Swansea City
18:00
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
18:00
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
18:00
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
16:00
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
14:30
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
17:00
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
17:00
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
18:00

Ahmet Çakar: "Fenerbahçe hemen seçime gitseydi kaos çıkardı"

Sabah yazarı Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Ahmet Çakar, Fenerbahçe'deki seçim süreci ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

04 Ocak 2026
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ahmet Çakar: 'Fenerbahçe hemen seçime gitseydi kaos çıkardı'
Sabah spor yazarı Murat Özbostan'ın gündeme taşıdığı sorulara yanıt veren yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

"Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Başkan Sadettin Saran, sezon sonunda seçim yapacaklarını açıkladı. Bu karara tepki gösteren de oldu, destek veren de. Kimi Fenerbahçeliler, "Niye şimdi yapmıyorsun?" diyor, kimisi de doğru karar olarak yorumluyor. Siz Saran'la ilgili neler söylersiniz?"

"ŞAMPİYONLUĞU ETKİLEYECEK UNSURLAR ZARAR GÖRÜRDÜ"

Ahmet Çakar: "Sadettin Saran ve Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde özellikle adli yargıyı ilgilendiren olay nedeniyle çok büyük dalgalanmalar ve problemler yaşadı. Sadettin Saran'ın, "Sezon sonunda seçim istiyorum" demesini, böyle bir karar almasını saygıyla karşılıyorum. Hemen seçim kararı aldırmış olsaydı şu kısa dönemde transferler, kadro planlaması gibi şampiyonluğu birebir etkileyecek unsurlar zarar görürdü. Fakat özellikle sezonun ikinci yarısında karşı takım taraftarları üzerinden Saran'ın özel yaşantısıyla ilgili korkunç saldırılar olacak. Bunu engellemek de mümkün değil."

"Fenerbahçe, ara transferde kadroya takviyeleri tam olarak yaparsa ikinci yarıda Galatasaray'ın önüne geçebilir mi?"

"SORLOTH GİBİ BİR GOLCÜ ŞART"



Ahmet Çakar: "Şu an için hala favori, mevcut kadro yapısıyla Galatasaray. Fenerbahçe'nin transferde olmazsa olmazı etkili bir golcü almak olmalıdır. Samsunspor'dan alınan sol kanat oyuncusu Musaba ya da Alanya'dan alınacak olan Maestro gibi oyuncular asla Fenerbahçe'nin en önemli açığını kapatamaz. Duran ve En-Nesyri ile Fenerbahçe, bu işi nereye kadar götürür belli değil ama mesela Sörloth veya ona yakın bir golcüyle Fenerbahçe şampiyonluktaki şansını bir tık öteye taşıyabilir."



  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
