Ahmet Çakar: 'Fenerbahçe hemen seçime gitseydi kaos çıkardı'

Sabah spor yazarı'ın gündeme taşıdığı sorulara yanıt veren yorumcu'de yaşanan son gelişmeleri ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

"Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Başkan Sadettin Saran, sezon sonunda seçim yapacaklarını açıkladı. Bu karara tepki gösteren de oldu, destek veren de. Kimi Fenerbahçeliler, "Niye şimdi yapmıyorsun?" diyor, kimisi de doğru karar olarak yorumluyor. Siz Saran'la ilgili neler söylersiniz?"





"ŞAMPİYONLUĞU ETKİLEYECEK UNSURLAR ZARAR GÖRÜRDÜ"



Ahmet Çakar: "Sadettin Saran ve Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde özellikle adli yargıyı ilgilendiren olay nedeniyle çok büyük dalgalanmalar ve problemler yaşadı. Sadettin Saran'ın, "Sezon sonunda seçim istiyorum" demesini, böyle bir karar almasını saygıyla karşılıyorum. Hemen seçim kararı aldırmış olsaydı şu kısa dönemde transferler, kadro planlaması gibi şampiyonluğu birebir etkileyecek unsurlar zarar görürdü. Fakat özellikle sezonun ikinci yarısında karşı takım taraftarları üzerinden Saran'ın özel yaşantısıyla ilgili korkunç saldırılar olacak. Bunu engellemek de mümkün değil."



"Fenerbahçe, ara transferde kadroya takviyeleri tam olarak yaparsa ikinci yarıda Galatasaray'ın önüne geçebilir mi?"





"SORLOTH GİBİ BİR GOLCÜ ŞART"

Ahmet Çakar: "Şu an için hala favori, mevcut kadro yapısıyla Galatasaray. Fenerbahçe'nin transferde olmazsa olmazı etkili bir golcü almak olmalıdır. Samsunspor'dan alınan sol kanat oyuncusu Musaba ya da Alanya'dan alınacak olan Maestro gibi oyuncular asla Fenerbahçe'nin en önemli açığını kapatamaz. Duran ve En-Nesyri ile Fenerbahçe, bu işi nereye kadar götürür belli değil ama mesela Sörloth veya ona yakın bir golcüyle Fenerbahçe şampiyonluktaki şansını bir tık öteye taşıyabilir."









