Türk Hava Yolları, deplasmanda hata yapmadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 yendi. Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Onur Coşkun, Aylin Nazire Turnaoğlu
Bahçelievler Belediyespor: Fulden Ural, Ceylan Arısan, Jaksic, Reid, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova (Dilara Yeşil, Berre İnce, Eda Say, Eylül Durgun)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Alondra, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Orthmann, Karmen Aksoy, Nicoletti)
Setler: 25-21, 12-25, 16-25, 14-25
Süre: 101 dakika (29, 20, 24, 28)
Hakemler: Onur Coşkun, Aylin Nazire Turnaoğlu
Bahçelievler Belediyespor: Fulden Ural, Ceylan Arısan, Jaksic, Reid, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova (Dilara Yeşil, Berre İnce, Eda Say, Eylül Durgun)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Alondra, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Orthmann, Karmen Aksoy, Nicoletti)
Setler: 25-21, 12-25, 16-25, 14-25
Süre: 101 dakika (29, 20, 24, 28)